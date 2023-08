Simona Krainová pobouřila účtem na OnlyFans: Nahotou naštvala část fanoušků

Zdroj: Profimedia

Simona Krainová opět vzbudila vášnivé diskuze u fanoušků, jelikož si založila účet na OnlyFans. Modelka o novince své sledující informovala na Instagramu s tím, že jí běžné sociální sítě zakazují kvůli cenzuře přidávat umělecké akty. V komentářích se pak lidé rozdělili do dvou skupin. Zatímco jedna z nich rozhodnutí Krainové opěvuje, druhá část už takové nadšení z nahoty dvojnásobné maminky nesdílí.

Simona Krainová nikdy neměla problém s odhalováním a focení aktů vždy brala jako součást své práce modelky. Na sociálních sítích ale panuje v poslední době stále přísnější cenzura týkající se nahoty, a proto se dvojnásobná maminka rozhodla založit si placenou platformu OnlyFans, kde ji mohou fanoušci finančně podpořit a zároveň se pokochat jejími provokativními snímky.

Novinku blond sexbomba nejprve sdílela ve stories, krátce na to ale udělala příspěvek, kde se své rozhodnutí vysvětlila. "Ráda bych se vyjádřila ke včerejší bouři na mých sítích ohledně mého nového profilu na platformě OF. Na řadu mých fotek na Instagramu mě neustále upozorňují, že mi omezí účet, protože jsem příliš odhalená, taková, maková a fotka obsahuje tohle i tamto… Už mě to fakt nebaví, několikrát se mi stalo, že mi fotky nezveřejnili, nebo nutili k odstranění. Focení patří neodmyslitelně k moji práci, mám ji ráda a ano, živí mě velmi dobře. Mám řadu krásných fotek od skvělých fotografů, jak z minulosti, tak nové, o které bych se s vámi ráda podělila, ale tady to bohužel nejde. A tak vám umožním je zhlédnout právě pomocí platformy OF a taky vás nechám trochu více nahlédnout do mého soukromí. Naopak jsem ráda, že tato jednoduchá platforma existuje a umožňuje lidem jako jsem já se svobodně rozhodnout, co budou publikovat a co ne. Také nám nabízí monetizovat obsah, jehož tvorba stojí mnoho úsilí, peněz a spoustu práce lidí kolem," napsala Krainová.

"A ještě jednou, buďme k sobě milí a tolerantní a nechme lidi žít, jak chtějí. Možná by nebylo od věci se trochu pousmát, než hned hledat chyby a soudit. Ti, komu se to líbí, ať si to užijí a zbytek smutných moralistů, ať si dá tmavou čokoládu, zmírňuje stres a nas*anost," dodala modelka, která si z kritiků už dávno nic nedělá.

Rozdělená společnost

Ačkoliv tvůrci na OnlyFans mohou sdílet jakýkoliv obsah, který nemusí ani být nijak spojen s nahotou, tato síť si u nás získala negativní nálepku díky mladým slečnám, které místo prvních brigád prodávají fotky svých prsou a mnohdy i více.

Právě z těchto důvodů se na Simonu Krainovou sesypala mohutná kritika a fanoušci se jí často dotazují, zda má toto zapotřebí. "Simčo, to ne. Promiňte, ale za mě zklamání. Byla jste pro mě žena na úrovni. Kvůli penězům? Ale je to Vaše rozhodnutí a mé je, že Vás přestávám sledovat," vzkazují hateři modelce. "Simono, manžel si tě neváží? Nerespektuje? Anebo ty jeho? Máte spolu dva krásné syny, už jen kvůli nim," neberou si někteří s Krainovou servítky.

I přes vlnu nepochopení se ale skalní sledující modelky zastávají a už se nemohou dočkat, až uvidí její žhavé snímky bez cenzury. Simony se zastávají dokonce kolegové z umělecké branže. "Jooooo, konečně! Myslím, že ty přiblblý předsudky už snad půjdou stranou. A já se brzy připojím. Mám tolik hezkých fotek a videí, které sem dávat nechci, protože zaměření mého profilu je tady prostě jiné. Takže. Símo, palce nahoru," napsala Alice Bendová.

