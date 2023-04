Nahá Simona Krainová si chce založit OnlyFans: Češky si tam přijdou na miliony

Zdroj: Profimedia

Simona Krainová ráda provokuje a na svém Instagramu čas od času sdílí i velmi odvážné snímky. Nyní se svým fanouškům ukázala zcela nahá a k příspěvku napsala, že má v plánu připojit se k uživatelům sociální sítě OnlyFans, kteří obnažené fotky a videa sdílejí za úplatu. Rozhodně by si tak přišla na miliony.

Padesátiletá modelka Simona Krainová na sobě tvrdě dře a svou dokonalou postavou se ráda chlubí. Na svém Instagramu proto často pózuje ve spodním prádle i v plavkách. Tentokrát ale všechny svršky odhodila a zvěčnila se zcela nahá. „Zjistila jsem, že tady mám málo nahých fotek. Jdu si založit OnlyFans,” napsala nestárnoucí kráska k fotografii a textem pochopitelně poněkud zaskočila své příznivce.

Sr*t na hejtry!

K fotografii ještě Simona Krainová připojila hastag „fckthehaters” neboli česky „sr*t na hejtry”. A přestože jistě mnohým pánům svitla naděje, že by se mohli na modelku na známé platformě pro dospělé podívat v celé její kráse, zcela určitě byla slova o OnlyFans modelkou vyslovena jen s nadsázkou. Je ale pravdou, že pokud by se na lechtivou sociální síť připojila, rozhodně by mohla do rodinné kasy přispívat několika miliony korun měsíčně.

Astronomické výdělky

Sociální síť OnlyFans má po celém světě ohromné množství uživatelů. Ti na ní sdílejí své nahé fotografie a videa, které jejich fanoušci mohou za měsíční poplatek sledovat. Na platformě se pohybuje i celá řada Čechů. Mezi ty nejznámější patří podle Blesku modelka Valerie Holáková vystupující pod přezdívkou Xholakys. Ta před časem prozradila, že je možné si na OnlyFans přijít na astronomické částky. Za jeden měsíc si je sdílením erotických materiálů údajně schopná vydělat až 3 miliony korun.

Vůbec nejpopulárnější uživatelkou zmíněné sítě je americká modelka Blac Chyna. Ta si za jeden jediný měsíc přijde na enormních 20 milionů dolarů (zhruba 500 milionů korun).