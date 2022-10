Simona Krainová a její popíjení másla: Zvláštní praktika může ohrožovat zdraví

Zdroj: Profimedia

Modelka Simona Krainová momentálně v Maďarsku prochází rozsáhlou detoxikací organismu, během které musí každé ráno popíjet ghí máslo. Metoda, jež je součástí ájurvédského systému očistných terapií, má mít na lidský organismus blahodárné účinky. Některým ale přinesla namísto úlevy další problémy.

Simona Krainová se čas od času rozhodne pro radikální očistu těla. Tentokrát se i s manželem vydala do Maďarska na Ájurvédskou a lékařskou kliniku, aby společně absolvovali drsný detoxikační program. Jeho vrcholem má být očista zvaná panchakarma, na kterou se musí všichni pacienti důkladně připravovat. A součástí těchto příprav je i každodenní popíjení ghí másla. „Dávky másla ghí se s blížím termínem panchakarmy zvyšují a naše odhodlání to do sebe dostat se zmenšuje. Ale dáme to, protože to stojí za to,” napsala Simona Krainová na svém Instagramu a vyjmenovala všechna pozitiva, které máslo ghí údajně má na lidských organismus.

Problémy se zhoršily

I když by se dle tvrzení modelky mohlo zdát, že je ghí máslo prakticky dokonalým elixírem zdraví, rozhodně jeho popíjení neprospívá každému. V komentářích na Instagramu Simony Krainové se totiž jedna z jejích fanynek svěřila s tím, že právě jí máslo vůbec nepomohlo. Ba naopak.

„Já když jsem byla na ájurvédském pobytu, tak mi to teplé ghí máslo velmi chutnalo. Paradoxně však, doktor v Indii mi to předepsal jako terapii na vysoký cholesterol, takže jsem to pila i po návratu na Slovensko. Po kontrolním vyšetření na cholesterol jsem ho měla tak vysoký, že mě moje doktorka ihned ubezpečila, že to nebyla správná cesta. Prý když mi vzali krev, tak jsem měla prstenec tuku ve zkumavce,” popsala své problémy jedna z dam.

Přišla nevolnost

Modelka si sice nemůže působení ghí másla vynachválit, zároveň jí ale jeho popíjení nedělá radost. Jak totiž informovala na svém Instagramu, po několika dnech jí bylo z másla natolik nevolno, že musela podstoupit akupunkturu. Další den jí byla i zmenšena předepsaná dávka ghí másla. Jak je ale Krainová přesvědčená, drsná očista za to prý stojí.