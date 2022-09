Simona Krainová vrací úder hejtrům: Někteří by nedokázali makat jako já, míní

Zdroj: Profimedia

Nestárnoucí modelka Simona Krainová vypadá i ve svých skoro 50 letech výborně. Není proto divu, že častokrát na sociálních sítích čelí nařčení, že si k dokonalým křivkám a vypnuté pleti dopomohla plastickými operacemi. To ale kráska jasně vyvrací. Vůbec první razantní zákrok totiž podstoupila až nyní.

Simona Krainová se nijak netají tím, že se v minulosti nechala několikrát zkrášlit na klinice estetické medicíny. Odmítá ale, že by podstoupila plastické operace, které by její vizáž výrazně upravovaly. „A i když jsem se na sociálních sítích od různých „hejtrů“ dozvěděla, že jsem už určitě absolvovala spoustu plastických zákroků, tak musím říct, že toto je můj první. Prsa mám svoje. To bych chtěla říct znovu těm, kteří pořád pochybují,” nechala se pro iDNES slyšet modelka, která až nyní, na prahu padesátky, podstoupila plastickou operaci víček.

Za vším je sport a péče o sebe sama

Za dokonalé tělo a zářivou tvář Simona Krainová vděčí hlavně tomu, že se o sebe náležitě stará. Umí si na sebe udělat čas a tím napomoci nejen zdravému tělu, ale také zdravému duchu.

„Od doby, co jsem se začala aktivně starat o svoje tělo, sportovat a běhat, tak se cítím výborně. Vlastně i daleko líp, než jsem se cítila třeba v pětatřiceti. Mám pocit, že mám lepší, pevnější tělo. Cítím se líp, nebývám nemocná, myslím si, že mám dobrou imunitu,” chválila svou formu.

Chtěla bych vidět toho, kdo dokáže to, co já

Přesto všechno modelka často čelí na sociálních sítích zlým reakcím ze stran jejich sledujících, kteří jí nevěří, že se udržuje opravdu jen sportem a občasnými, neinvazivními zákroky.

„Lidi si říkají: ‚Ježíš, tak jsi tváří kliniky, takže to má určitě na svědomí klinika’. Ale fakt nemá. Já si myslím, že spousta těch lidí by nedokázalo ani z půlky makat tak, jako makám já. Běhám pětkrát týdně deset kilometrů. Chtěla bych vidět, kdo to dokáže z těch běžných lidí, co mají tyhle negativní komentáře,” uvedla ještě modelka, která se dle svých slov v minulosti nechala zkrášlit maximálně botoxem nebo například niťovým liftingem.