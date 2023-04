Krainová se tiskla na svalnatého zajíčka: Dočkala se přirozené reakce muže

Zdroj: Profimedia

Simona Krainová nedávno oslavila padesáté narozeniny a všem neustále dokazuje, že věk je jen číslo, jak zní i její životní motto. Dvojnásobná maminka doslova žije svůj sen a nedávno si pořídila nemovitost v Dominikánské republice, kde s rodinou poslední dobou tráví nejvíce času. Ze slunné destinace se kráska ozvala fanouškům v titěrných bikinách a navíc vedle mladého svalnatého krasavce.

Simona Krainová patří k našim nejúspěšnějším modelkám a ani přibývající roky nejsou pro tuhle blond krásku překážkou. Ačkoliv nedávno přibyla do klubu slavných padesátnic, tento věk by jí rozhodně nikdo nehádal.

Dvojnásobná maminka nic nepodceňuje a svou dokonalou figuru rozhodně nemá zadarmo. Nejen, že se každý den věnuje běhání či józe, minulý rok například vyzkoušela také očistný a hubnoucí ajurvédský pobyt na Srí Lance či v Maďarsku.

Společně s manželem Karlem Vágnerem mladším si Krainová nedávno pořídila bydlení v Dominikánské republice a karibský ráj se stal jejich druhým domovem. Hvězda tak pravidelně zásobuje své fanoušky fotografiemi z plavkách, na kterých se chlubí svou vypracovanu postavou.

Simona má božské tělo

Nedávno se tak vyfotila se svým výrazně mladším kamarádem Aronem Abreu, který ji zřejmě učí na surfu a napsala ke snímku "jen počkej, zajíci." Reakce na sebe opravdu nenechaly dlouho čekat. "Ten by počkal rád," reagovala v komentářích se smíchem Alice Bendová. Mezitím se v Česku spustila lavina článků o tom, jak naše hot modelka ulovila mladíčka.

Snědý fešák pak jeden ze článků sdílel na svém stories. I když si z toho spíše dělá legraci, stát vedle krásné Simony se mu jistě líbilo. Chtěl, aby to všichni věděli. Už jen samotné sdílení dokládá jeho kladnou reakci na celou situaci.

Simona Krainová z Dominikány poslala svým sledujícím pozdravy ještě v bikinách. "F*CK THE AGE," připsala své oblíbené heslo ke snímkům, na kterých vynikají její dokonalé křivky.

Perfektní žena

V komentářích ihned sexy blondýnku zahrnuli fanoušci pochvalami. "Ať zkusí někdo tady hejtovat. Jako tahle ženská Krainová je pecka. Ok, je to její práce, ale i tak to neměla zadarmo, takže ženský, jdeme do toho, něco pro sebe dělat," opěvují Krainovou.

"Vždycky jsi byla a budeš krásná perfektní žena, Děkujeme ti, že nás ženy povzbuzuješ a ukazuješ, že ano, v každém věku, i po dětech lze vypadat krásně a dokonale a hlavně zdravě," shodují se lidé v diskuzích a děkují Krainové za to, že je svým životním stylem inspiruje.