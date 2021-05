Podraz na Simonu Krainovou: Firma zneužila její fotku ze sociálních sítích

Simona Krainová je doma z dovolené jen několik dní a už řeší problémy. Možná si teď říká, že ve slunném Karibiku měla ještě nějakou dobu zůstat. Její fotku ze sociálních sítí totiž využila firma, která tvrdí, že jim modelka dělá tvář.

Simona Krainová si s rodinou posledních několik týdnů užívala oceán a pláže v dalekém Karibiku, proto byla snadným cílem podvodných firem. Jedna využila modelčiny fotky v černých plavkách na Instagramu a hned ji začala bez souhlasu majitele používat.

Tím si nahnala pěkných pár desítek nových zákaznic, protože fanynky Krainové začaly plavky objednávat jak zběsilé. Když ale nedostaly to, co očekávaly, začaly se více pídit po podrobnostech o firmě i produktu. Nikdo se jim však na jejich maily ani dotazy neozval, tudíž začaly psát Simoně, co je to za firmu, se kterou spolupracuje.

Velká poptávka po plavkách

„Myslela jsem, že je to váš produkt, ty plavky. Každopádně jsem se chtěla o firmě dozvědět víc, ale už mi neodepsali," zlobila se jedna Simonina fanynka, která si chtěla plavky objednat.

Dlouhonohá kráska však s firmou tvrdící něco jiného nikdy nespolupracovala a žádné plavky jim nepropagovala. O jejich podvodných informacích a využití její fotky z dovolené neměla ani tušení.

„Zdravím, nespolupracuju s nimi, jen zneužili moji fotku k vlastní propagaci. Nic nového, krásný den i vám,“ odepsala Simona na dotaz.

Další zneužitá známá osobnost

Touto zkušeností se modelka zapsala mezi další jména českého showbyznysu, která byla bez vědomí majitelů poškozena. Vzpomeňme například na Lucii Borhyovou nebo Kateřinu Cajthamlovou. Své o podvodných praktikách ví i herec Jiří Krampol, který byl nedávno spojován s přípravkem na erekci.

Možná byste si mysleli, že je snadné vzít fotku ze sociálních sítí a použít ji ke svým účelům, je to ale zakázané. Pokud byste chtěli něco takového jako ona firma udělat, měli byste mít souhlas majitele fotky. No a ten by vám Simona buď vůbec nedala nebo za nějaký tučný honorář.

