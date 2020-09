Jaké má Simona Krainová vzdělání? Budete se hodně divit!

Díky rychle nabité popularitě začali Simoně chodit i další nabídky, z mola se tak dostala i k práci herečky a moderátorky. Pro své pořady si jí vybraly hned dvě světové televize, Fashion TV a American entertainment.

Krainová cestovala po celém světě, z Francie do Ameriky, Německa, vracela se pracovně i do Čech. Hlavni rolí ve filmu Kamarád do deště dokázala i Českým fanouškům, že má herecký talent.

Vydělané peníze však neutratila, ale chytře investovala, založila si vlastní kosmetický salón Visage Factory. Simonu zastupovalo několik prestižních agentur v Evropě, ale i USA. Nikdy však nezanevřela na svojí rodnou zem, kam se vždy ráda vracela a dnes zde žije, ačkoliv často jezdí pryč.