Simona Krainová v Maďarsku trpí: Během očisty hladoví a pije máslo

Modelka Simona Krainová nemá svou postavu a mladistvý vzhled ve svých devětačtyřiceti letech rozhodně zadarmo. Kromě toho, že pravidelně cvičí a dbá na zdravou stravu, také pravidelně podstupuje nejrůznější očisty. Ne vždy se ale její jednání, které prezentuje i statisícům svých sledujících na sociálních sítích, zamlouvá odborníkům.

Simona Krainová se i společně se svým manželem vydala do Maďarska. Rozhodně se tam ale nevypravili proto, aby chodili po památkách a pochutnávali si na poctivém guláši. Následujících několik dní totiž stráví na tamní Ajurvédské a lékařské klinice, kde podstupují drsnou čistu. A hned první den už trpěli hlady. „Den 0. Ajurvédská večeře. Tady v Maďarsku to vypadá oproti Srí Lance dost krutě. Žádné maso ani mini dortík se nekoná. No, tak uvidíme, kdo s koho. Ku**a, jdu to raději zaspat. Ráno moudřejší večera. Nebo večeře. Zdravím všechny lidi s plným břichem,” povzdechla si modelka.

„Vydatná” snídaně

Fanoušky modelky ale spíše než hladovění zarazila snídaně modelky, kterou si dopřála před cvičením jógy. A o klasickou snídani ale rozhodně nešlo. Simona Krainová totiž vypila skleničku rozpuštěného ghí másla, tu zapila šálkem teplé vody a zajedla plátkem citronu a plátkem pomeranče. Díky tomu prý ze svého těla odstraní hluboce usazené toxiny z těla. „Určitě je ta očista i se zvracením a s průjmem, když vidím ten hnus, co pijete,” napsal pod příspěvek modelky jeden z komentujících.

Odborníci radost nemají

Simona Krainová se čas od času podělí se svými sledujícími o různé tipy a triky, s pomocí kterých lze údajně shodit několik kilogramů a zlepšit své zdraví. Jenže ne vždy se tyto rady setkávají s podporou odborníků. Naposledy modelku například rozcupoval Institut moderní výživy za její tvrzení o tom, že lze zhubnout popíjením teplé vody. A stejně tak odborníci ani nijak nesympatizují s modelčinými detoxy a očistami.