Simona Krainová obviněna ze lži, výživový expert na ní nenechal nit suchou

Zdroj: Profimedia

Simona Krainová poslední roky propadla běhání a zdravému životnímu stylu. Vypracovanou postavou se pyšní často na svém Instagramu. Motivuje tak další ženy k tomu, aby na sobě pracovaly bez ohledu na svůj věk.

Sportovní boom odstartovala sestra

Sportem posedlá začala být Krainová poté, co její starší sestra Yvona propadla běhu. Ta měla dříve pár kilo navíc, s blížící se padesátkou se s váhou rozhodla něco dělat a časem se stala dokonce influencerkou pro sportovní oblečení i sportovní výživu. Krainová tehdy sdílela fotografii proměny sestry jako inspiraci a začala aktivně sportovat také. Nyní společně se sestrou přidávají příspěvky jak sportují, fotí obálky časopisů ve sportovním oblečení a motivují ženy všech věkových kategorií.

Krainová versus experti

Slavná modelka nedávno fanouškům doporučovala pití teplé vody, to prý pomáhá k její dokonalé postavě. Její rady si všiml výživový odborník Lukáš Roubík, kterého mohou znát diváci TV Prima z pořadu Tlouštíci. Roubík si vzal na paškál hned několik celebrit a influencerů ohledně diet a zdravého životního stylu. Tentokrát si posvítil na Krainovou, ta kritiku nesnesla a profil Roubíka zablokovala. Ještě předtím ho stihla osočit v drsném příspěvku a mazala jeho komentáře. Chování modelky Roubík okomentoval jednoznačně.

„Přiznám se, že jsem paní Krainovou dosud nijak blíže neznal, měl jsem na ni naprosto neutrální názor a obecně si jí zkrátka vážil jako známé osobnosti. Místo řešení tématu to paní Krainová ale převedla do osobní roviny, píše o mně v příspěvku nepravdy, komentář mi maže a pak mě ještě zablokuje. Je to velmi podivné chování,“ řekl Expresu. „Pokud bychom chtěli být opravdu do puntíku přesní, z hlediska energetického výdeje a spalování kalorií je realita přesně opačná! Náš organismus si za fyziologických podmínek totiž udržuje velmi přísně teplotu tělesného jádra v poměrně úzkém rozmezí, a pokud pijeme studenou vodu, náš organismus skutečně musí spálit více kalorií v rámci termogeneze na to, aby tuto teplotu tělesného jádra vyrovnal. Pokud se tedy bavíme o urychlení metabolismu a spalování více kalorií, tento efekt bude mít pití studené, a nikoliv teplé vody,“ napsal mimo jiné Roubík.

Do útoku Krainová zatáhla Ukrajinu

Roubíkova slova se brzy dostala k Simoně Krainové. Modelka na kritiku reagovala velmi drsně. Do experta se pustila veřejně na svém Instagramu. „Jak může někdo, kdo se vydává za odborníka v oboru výživa, dehonestovat 5000 let starou medicínu takto arogantním způsobem? Trochu pokory by to chtělo, obzvlášť v době, kdy jste, vy odborníci, schopni jeden rok nějakou potravinu doporučovat jako důležitou pro život a druhý jako zdraví škodlivou,“ napsala ve svém příspěvku Krainová, která pak do toho ještě vtáhla situaci na Ukrajině. „Svět má úplně jiné problémy, než je pití teplé, nebo studené vody anebo sledování odborných rad dalších a dalších chytrých horákyň a horáků, co se jen zoufale snaží zviditelnit tlacháním o mém životě,“ dodala modelka na závěr.