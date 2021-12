Simona Krainová o začátcích své kariéry: Klienty si získala bláznivým způsobem

Zdroj: Profimedia

Simona Krainová dnes patří k nejznámějším českým modelkám, kterým se podařilo prosadit jak ve své vlasti, tak i po celém světě. Předváděla oblečení pro prestižní módní značky a dosáhla toho, o čem sní tisíce dívek. Začátky její kariéry však nebyly úplně jednoduché a klienti ji často přehlíželi.

Že jsou Češky krásné, je známým faktem. Není proto divu, že se některé z nich vrhly na modeling a podařilo se jim očarovat celý svět. Jednou z nich je i Simona Krainová, která společně s dalšími, tehdy ještě dívkami, jako byly Pavlína Němcová, Eva Herzigová anebo Tereza Maxová, začínala ve světě modelingu na začátku devadesátých let. Stejně jako ostatní, i Krainovou si vybrala Milada Karasová. „Ta příležitost, kterou mi dala Milada, pro mě byly ty otevřený dveře do světa. Takže já jsem ani nepřemýšlela o tom, jestli se na tu práci hodím, ale věděla jsem, že toto je cesta, jak můžu uniknout z toho světa, který mě nebavil,” vzpomínala v dokumentu České televize s názvem Krása na prodej Simona Krainová.

To je hvězda, to já poznám!

Jak sama modelka uvedla, v té době si nebyla tak úplně jistá tím, co by vůbec v životě chtěla dělat. A ani rodiče nevěděli, jak svou dceru nasměrovat. Nabídka od Milady tak byla jak pro Simonu, tak její rodiče jakýmsi vysvobozením. „Myslím si, že se jim ulevilo. Ne proto, že se mě zbaví, oni plakali na letišti. Ale pamatuji si, že ta Milada tam nakráčela a řekla: ‚Petře, ta holka se pro to narodila, to je hvězda, to já poznám.’,” svěřila se Krainová, že její rodiče zpočátku jistě měli o svou dceru obavy, které se později ukázaly jako zbytečné.

Nelehké začátky

Přestože se Simona Krainová v brzkém věku dostala do Paříže, neměla zdaleka vyhráno. Ještě totiž musela ohromit některé z klientů, aby s ní vůbec navázali spolupráci. Jenže to se tehdy mladinké modelce úplně nedařilo. „Já jsem si tak nějak vypozorovala, jak se mám chovat. Já jsem si vždycky v té agentuře sedla, když si mě nikdo nevšímal, a přemýšlela jsem o tom, co ty holky dělají, že mají takovou pozornost ostatních,” vypráví Simona Krainová, která se však brzy na to naučila, jak se v modelingu pohybovat.

„Tak jsem si to tak přehodnotila a řekla jsem si, že musím vypozorovat, jak se chovají ty holky. A proč tu práci dostávají. Protože nejsou hezčí než já, protože já si to nemyslím. Člověk musí mít určité sebevědomí, jinak jde do háje, jinak se slzami odjedete. Takže jsem si řekla: ‚OK, tak budu hrát tu hru, kterou chcete.’ Takže jsem tam vždycky přišla, vlítla jsem před klienta a když si mě nevšímal, tak jsem luskla prsty a řekla: ‚Já jsem ale tady! Haló!’,” smála se ještě modelka, které se její taktika začala brzy vyplácet. „Dělala jsem opičky a vyprávěla vtipy. A pak jsem zjistila, že to tak z deseti osm lidí bere,” dodala ještě. A právě díky tomu se jí začaly hrnout úžasné nabídky.