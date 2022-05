Simona Krainová opět provokuje, vystavila božské křivky a promluvila o zranění

Zdroj: Profimedia

Simona Krainová miluje slunce, a proto s dětmi a manželem tráví většinu času mimo Českou republiku. Tentokrát se vydala kráska do Dominikánské republiky, odkud provokuje fanoušky v titěrných plavkách. Později prozradila, že se tam hodlají usídlit.

Simona Krainová za necelý rok oslaví padesátku, tento věk by jí ale hádal málokdo. Modelka má i po dvou dětech dokonalou postavu, na které každý den tvrdě maká pomocí běhu i posilování a má to své výsledky. Nedávno hvězda navíc podstoupila speciální ajurvédský detoxikační pobyt, kde si doladila své křivky k dokonalosti.

Není divu, že se vypracovaným tělem Krainová ráda pochlubí, jelikož do kapsy strčí svou kondicí a vzhledem i o generace mladší ženy.

Milovnice moře a teplých krajin díky častým cestám do zahraničí pravidelně zásobuje fanoušky dávkou pořádně sexy fotek. Na posledním snímku se ukázala Simona v rudých plavkách, ze kterých se pánům zatajil dech. Jedna věc ale prý jinak dokonalou dovolenou modelce trochu kazí.

Pauza od běhání

Krainová je aktuálně s manželem Karlem Vágnerem mladším a dětmi v Dominikánské republice, kam odletěla za teplem. Později prozradila, že se tam chystá i s rodinou zůstat.

Modelka si pobyt užívá naplno, trápí ji ale nepříjemné zranění nohy, kvůli kterému musela na čas vynechat svůj pravidelný sportovní program.

"Fakt nechápu, jak jsem mohla někdy žít bez pohybu. Už druhý týden nemůžu pořádně vyběhnout, protože jsem si blbým nášlapem na kořen stromu poranila nohu a už se mnou šijou všichni čerti. Každý den sice hodně plavu, ale tohle kardio a čistá hlava je moje ranní očista, určitá forma meditace, asi jediný způsob jak dokážu na chvilku utišit myšlenky a věnovat se jen sama sobě a to mi teď tak chybí. Vím, že ti z vás, co ráno vyběhnou přivítat den v teniskách, stejně jako já, mi úplně rozumí a taky vím, že je vás tady takových hodně. Tak si to užijte alespoň vy, závidím," svěřila se dvojnásobná maminka svým fanouškům na Instagramu.

Simona Krainová vypadá skvěle