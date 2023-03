V Ordinaci lidem vadila, nyní září ve Zlaté labuti: O Lewandovské ještě uslyšíte

Zdroj: Profimedia

O Simoně Lewandovské se v v minulosti psalo hlavně jako o partnerce herce Zdeňka Piškuly. Vztah ale hrdličkám nevydržel a z dříve nevýrazné dětské herečky se stala velice žádaná kráska, kterou režiséři obsazují stále častěji.

Simona Lewandovská jako dospívající herečka v Ordinaci v růžové zahradě příliš diváky nezaujala a fanouškům seriálu její postava dokonce lezla na nervy. Tehdy by nejspíš málokdo řekl, že za pár let bude situace zcela jiná.

Naposledy na sebe herečka strhávala pozornost médií v roce 2018, kdy tvořila pár s hercem Zdeňkem Piškulou. Po rozchodu se ale po Lewandovské slehla zem. O to větší je nyní její comeback.

Blondýnka aktuálně září v novém seriálu Zlatá labuť a vídat ji můžeme v mnoha dalších projektech, například v minisérrii Dobré ráno, Brno. Lewandovská má prý díky svému vzhledu často předem určené z role nepříliš inteligentních dívek.

Jsem vysoká blondýna

"Jsem vysoká blondýna, a tak se setkávám s předsudky. Někteří mě odsoudí dřív, než promluvím. Bývám tak obsazována do rolí pipinek. Dobře se mi hrají, považuji to za skvělý způsob, jak být vtipná, trošku pitomá, a zároveň i sarkastická," svěřila se Lewandowská na TV Prima v Show Jana Krause.

Své komediální geny a smysl pro humor prý zdědila po své matce, po svém otci, který pochází z Polska, pak schopnost zachovat si chladnou hlavu. "Je obchodník a umí vyšašit neuvěřitelné věci, takové to dobré polské šméčko. Obdivuji, co všechno dokáže zařídit, přitom se nestresuje, když něco nejde hned nebo podle plánu. Tohle jsem se od něho asi naučila. Věřím tomu, že věci dobře dopadnou, i kdyby to mělo být na poslední chvíli," prozradila třiadvacetiletá hvězda.

"Alena je důvěřivá holka z vesnice. V Praze se setkává se spoustou nových věcí a je ze všeho dost vyjukaná, snaží se na sebe moc neupozorňovat a nevyčuhovat. Někdy je příliš laskavá a hodná, občas sebou nechává manipulovat. Má zajištěného snoubence, který ji tlačí ke svatbě, ale ona váhá. Ví, že díky němu by mohla být existenčně v pohodě, zároveň si není jistá, zda k němu cítí lásku. Navíc si v sobě nese i určité tajemství," řekla o své roli ve Zlaté labuti v rozhovoru pro novinky.cz.

Simona Lewandovská jde v poslední době z role do role