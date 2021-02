Simona ze Svatby na první pohled: Hubne a prozradila recept na shazování kil!

Simona Míková se proslavila díky reality show Svatba na první pohled. Účastnice pořadu věřila, že se odbornému týmu podaří najít pro ni manžela na celý život, nakonec ale experiment příliš úspěšný nebyl.

Radek Stöber totiž Simoně vůbec nepadl do oka, svou milou povahou sice vyvažoval jisté vzhledové nedostatky, to ale na přeskočení jiskry nestačilo.

Simona s Radkem se nakonec rozešli v dobrém a Stöber dokonce nedávno na Instagramu ukázal svou novou partnerku. Míková zatím štěstí na drahou polovičku neměla, o to více se ale věnuje sebezkrášlování. Začala hubnout a to není vše, co v honbě za krásou v posledních týdnech podstoupila.