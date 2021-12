Podrazačce Simoně se ulevilo: Návrat Terezy H. domů se pořádně komplikuje

Zdroj: Profimedia

Kauza Terezy H. se opět zkomplikovala. Osvobozené pašeračce hrozí návrat za mříže a cesta domů je aktuálně v nedohlednu. Smutný příběh Terezy pozoruje zpovzdálí její bývalá kamarádka Simona, která nemá zrovna nejlepší svědomí.

Terezu H. zatkli v roce 2018 celníci na letišti v Láhauru a v jejím kufru tehdy našli 8,8 kilogramů heroinu. K soudu se dostala pašeračka o patnáct měsíců později a dostala téměř devět let natvrdo.

Rodačka z Uherského Hradiště od začátku trvá na své nevině s tím, že jí drogy někdo podstrčil. Po necelých čtyřech letech ve vězení se na začátku listopadu dočkala Tereza osvobozujícího verdiktu, právník Saif Ul Malúk použil velice jednoduchý argument, který sice dostal jeho klientku na svobodu, naštval tím ale pořádně celní správu.

Podle advokáta mohlo během převozu látky dojít k záměně, jelikož zhruba patnácti kilometrová cesta z letiště do laboratoří trvala z neznámých důvodů dvanáct hodin. Špatně provedené vyšetřování bylo dostatečným důkazem pro soudce, který pustil pašeračku z vězení.

Celníci mají nové důkazy a chystají je vytáhnout u soudu

Od svého propuštění čeká Tereza H. na tajném místě v Islámábádu. Panují totiž obavy, že by se mohl Češce pomstít drogový gang, proti kterému vypovídala. Místo cesty domů ale čekají Terezu další stresující soudy.

Celní správa nasbírala proti pašeračce nové důkazy a chce je použít u odvolacího stání. Úředníci se netají tím, že je jejich cílem poslat Terezu zpět za mříže, kam podle nich patří.

Pokud by soud schválil námitku, může to pro pašeračku znamenat další měsíce i roky ve vězení. Zatímco zoufalí příbuzní zvrat kauzy oplakávají, některé jedince to naopak potěšilo.

Simoně se ulevilo, neví, co má od Terezy čekat

Že se Tereza H. jen tak do rodné země nevrátí, potěšilo hlavně její dnes už bývalou nejlepší kamarádku Simonu H. Ta měla společně s Terezou pašovat drogy, na rozdíl od ní ale neskončila v pákistánské věznici.

Jakmile Terezu zatkli, začala Simona českým médiím poskytovat rozsáhlé rozhovory, ve kterých o své "modelingové kolegyni" nemluvila zrovna nejlépe. Že má Simona, jak ji Tereza přezdívá, strach z jejího návratu, ukázala v den, kdy padl osvobozující verdikt. Tehdy napsala dojemný uvítací dopis na Instagram, po obří vlně negativních komentářů ho ale raději po pár hodinách smazala.

"Mici, ani si nedokážeš představit, jak strašně si mi chyběla. Byl to pro mě ten nejtěžší den v mém životě, když jsem se ráno probudila a dozvěděla jsem se, že nepřiletíš domů. Konečně nastala chvíle a letíš zpět domů. Celé 4 roky jsem na tebe myslela a čekala jsem na den, kdy rozhodnou, že jsi nevinná a vrátíš se domů. Naše společné zážitky nikdy nezapomenu a těším se na chvíle, které spolu budeme trávit a opět budeme mít úsměv na tváři jako vždy. Mám tě strašně ráda, jsi ta nej holka, co nikdy nikomu neublížila. KONEČNĚ, MICINKO MOJE," nešetřila Simona falešnou přízní u popisku ke společné fotografii s Terezou H. Údajnou spolupachatelku evidentně tíží svědomí a obává se, co na ni po návratu Tereza prozradí. Simona ale zatím může zůstat zcela v klidu, na rychlé dořešení celého případu to totiž zatím rozhodně nevypadá.

Simona H. se návratu Terezy H. obává a ví proč