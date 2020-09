Stašová o koronaviru: Spala jsem přes den i v noci, pořád se mi motala hlava

„Spala jsem přes den a pak i v noci. Taky se mi pořád motala hlava, tak jsem byla vlastně pořád v posteli,“ svěřila se. Onemocnění totiž provází téměř nezvladatelná únava, takže dotyčný musí neustále spát. Přesně jak říká herečka. Není to však zdaleka jediný příznak.

„Přišlo to z hodiny na hodinu a zase po devíti dnech mi zase z hodiny na hodinu bylo najednou dobře. Probudila jsem se a zjistila, že nemám horečky a dostávám do sebe sílu. Pak ještě pět šest dní pracovala únava, ale přežít se to dá, když člověk není jinak nemocný. Je to divný, jiný než chřipka,“ tvrdí Stašová.