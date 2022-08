Simona Stašová je v jednom kole: Prázdniny prožívá vskutku netradičně

Zdroj: Profimedia

Každý si letní dobu prázdnin a dovolených užívá jinak. Někdo je tráví odpočinkem a nicneděláním, jiný třeba cestováním, další sportem a herečka Simona Stašová si je vylepšuje prací. Jak pro kafe.cz prozradila, je v pracovním procesu téměř permanentně. A vůbec jí to nevadí.

„Je to možná pro někoho trochu netradiční prožívání prázdnin, ale je to tak. Ale abych nepřeháněla, já jsem dovolenou měla, ne tedy v těchto letních měsících, ale o něco dříve. Vyrazila jsem na Sicílii se svou švédskou rodinou, se svým bratrancem, s mýma neteřinka a bylo to fajn. Víte, ale to, že mám dobu prázdnin pracovní, tak to vítám. Já strašně ráda hraji na letních scénách, musím přiznat, že je to pro mne milejší, než hraní v kamenném divadle. Takže, když budete mít chuť můžete za mnou přijít na letní scénu do Brna, na Pražský hrad, do Ungeltu a tak dále. Mám momentálně v repertoáru devět inscenací a ono když se to protočí a vystřídá, tak je po prázdninách,“ s úsměvem informovala herečka.

No jo, ale přece jen tělo i duch potřebují semtam volnou chvíli na oddych a regeneraci. Neříkejte, Simono, že jste v permanentním hereckém zápřahu a na nic jiného nemáte čas. Trocha slunce a relaxování neškodí, naopak lékaři je doporučují. Nebo se mýlím?

„Ale vůbec ne. Divadla hrají především vpodvečer nebo večer, takže přes den mám volno a můžu se opalovat, s chutí si čtu nebo vyrazím za mámou na chalupu, a když to všechno absolvuji, sednu do auta a jedu si zahrát divadlo. Je to takové známé spojení příjemného s užitečným. Přiznám se, že mám moc ráda, když jsou místa na mých představeních plná, je narváno a moc si považuji diváků, kteří se vydají za kulturou. Víte, pro mne je hodně důležité, aby se bavili a nikdy je nechci zklamat. Jedu prostě vždycky naplno, když vyjdu na jeviště, tak pro mne je to, jako kdybych jakékoli představení hrála poprvé a současně by to mělo být i naposledy. Nabíjí mě to a přeji si a chci, aby to byl pro všechny zážitek,“ svěřila se Stašová.

Zmínila jste, že vyrážíte i na chalupu za matkou, Jiřinou Bohdalovou. Všichni jí známe a smekáme před její aktivitou, humorem a pracovitostí klobouk. Určitě to tedy nejsou běžné návštěvy, kdy si vypijete kafčo, ale spíš kujete pikle, co a jak budete dělat nebo tvořit v blízké budoucnosti. Je to tak?

„To si piště. S mámou se nedá mlčet a jen cucat to zmíněné kafe. Je to tak, že vyrazím za ní na chalupu, strávíme spolu den, k večeru skočím do auta, jedu na představení a po něm se zase vracím zpět. Pokecáme o práci i životě, pomůžu jí na zahradě, ona něco parádního ukuchtí, protože to je její velice silná stránka. Já se jí do toho moc nemontuju, semtam sice nadhodím radu, ale spíš jen pro sebe, protože ona je v kuchyni i na zahradě mistr. A mistrovi se do díla nekecá,“ dodala na závěr našeho povídání opět s úsměvem Simona Stašová.