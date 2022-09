Sisa Sklovská ukázala dokonalou postavu v plavkách, ženy blednou závistí

4

Sisa Sklovská

Zdroj: Profimedia

Sdílej článek:

Slovenská zpěvačka Sisa Lelkes Sklovská se pochlubila na svých sociálních sítích fotografií z dovolené v Itálii a způsobila tak pořádný rozruch. Vypadá to, že pro půvabnou operní divu je věk opravdu jen číslo, jak se zdá našla recept na stárnutí. Výstavní postavu v plavkách by jí mohly závidět i o desítky let mladší kolegyně.