Kauza pašování drog se dostala k soudu: Slávek Boura stále vinu odmítá

Slávek Boura je v pořádném maléru. Známý moderátor byl v minulosti členem drogového gangu a nyní čelí vážným obviněním. Před pár dny stanul Boura u Krajského soudu v Českých Budějovicích společně se skupinou osob, kterou policie viní z pašování drog například do Austrálie. Pokud se podaří bývalé hvězdě Novy prokázat spoluúčast na této kriminální činnosti, hrozí mu až osmnáct let za mřížemi.

Slávek Boura se společně s ostatními obžalovanými dostavil před českobudějovický soud. Podle policie měl moderátor v letech 2014 až 2016 pracovat pro mezinárodní zločinecký gang.

Pachatelé pašovali drogy jako heroin, pervitin nebo kokain, a to z České republiky do USA nebo Austrálie. Mezi obžalovanými, kterým všem hrozí tresty ve výši až 18 let odnětí svobody, je i Slávek Boura, který byl v minulosti již zatčen kvůli vydírání.

Známého moderátora, společně s Evou Mágrovou, identifikovala svědkyně Kateřina H., která členům gangu vyřizovala víza, objednávala lety a ubytování, jelikož vlastní cestovní agenturu. S některými obviněnými prý dokonce jednala osobně, s dalšími pak telefonicky. Podle dostupných informací převoz drog probíhal ve smíšených dvojicích (muž a žena). Všichni měli vždy dopředu vyřízené veškeré formality, uhrazené náklady na cestu a dokonce dostávali i kapesné.

Vinu od začátku odmítá



Slávkovi Bourovi se dřívější popularita v kauze pašování drog příliš nevyplatila a právě jeho známá tvář utkvěla svědkyni v hlavě a moderátora následně dokázala identifikovat jako člena gangu. Páru měla tato žena osobně zařídit několik zahraničních cest.

Přesný počet ale nedokázala odhadnout a údajně si nevybavila ani jak probíhalo předání potřebných dokladů. Boura se k celé kauze nechtěl nijak vyjadřovat. "Už jsem všechno řekl dříve, tedy už nic komentovat nebudu," napsal moderátor webu Blesk.

Policisté prý zločineckou skupinu sledovali již delší dobu, zatýkání začalo ale až ve chvíli, kdy byla dvojice s drogami zadržena v roce 2017 na letišti v Austrálii. Moderátor od začátku veškerá obvinění rázně odmítal. V minulosti Blesku sdělil, že do zahraničí vyjížděl proto, aby napsal bedekr pro novou cestovní kancelář.