Slavné spisovatelky a sex. Němcová byla nevěrnice, Majerová NYMFOMANKA

Autorka slavné Babičky střídala milence jako ponožky – velkou slabost měla pro mediky… Magdalena Dobromila Rettigová zase tvrdila, že by radši skočila do propasti, než by se znovu vdala. Co ještě vám ve škole neřekli?

Sofie Podlipská (1830 – 1897) Dceru provdala za svou lásku Čím se nejvíce proslavila: patřila vedle Boženy Němcové a své sestry Karolíny Světlé mezi nejvýznamnější autorky své doby. Kdyby scenáristům argentinských telenovel docházela inspirace, klidně by mohli „obšlehnout" životní příběh české obrozenecké spisovatelky Sofie Podlipské. Jako vdova vychovávala děti sama a začala si platonický románek s mnohem mladším spisovatelem Jaroslavem Vrchlickým (vlastním jménem Emilem Frídou). To, co je dnes běžnou normou, v tehdejší společnosti vůbec nepřipadalo v úvahu – nemohli mít spolu reálný partnerský vztah. A tak za něj provdala svou dceru Ludmilu, všichni žili ve společné domácnosti. Tím ovšem začalo velké „psycho". Spisovatelka Martina Bittnerová v knize „Spisovatelky a erós" píše: „Sofiina náklonnost k Vrchlickému nadále trvala, vše mu velkoryse odpouštěla. Ludmiliny výtky na adresu muže proto nepadaly na úrodnou půdu. Matka se jim navíc do vztahu neustále pletla. Vrchlický si od ní vyzískal nálepku Pan nedotknutelný a běda, kdyby si na něj manželka, její dcera, chtěla stěžovat či na něj zvyšovat hlas." Co o ní nejspíš nevíte: Byla zdatnou překladatelkou z francouzštiny.

Magdalena Dobromila Rettigová (1785 – 1845) Radši skok do propasti než další svatbu Čím se nejvíc proslavila: Dílem „Domácí kuchařka aneb Pojednání o masitých a postních pokrmech pro dcerky české a moravské“ a heslem „vraž do toho kopu vajec“. Její manžel, o jedenáct let starší Jan Rettig, byl drobný šlachovitý muž, se svou ženou tvořili nerovný pár. Seznámili se na plese a Magdalenina matka (dceru vychovávala hodně přísně, až drsně) zprvu nechtěla dát svolení se sňatkem. Rettig byl právník a celý život svou manželku podporoval.

Ona ale v manželství spokojená nebyla. Nechala se dokonce slyšet, že kdyby tušila, co ji čeká, raději by se vrhla ze skály do propasti. Co o ní nejspíš nevíte: dcera Jindřiška byla zpěvačkou a herečkou. Měla nemanželské dítě a její matka se s tím jen velmi složitě vyrovnávala.

Božena Němcová (1820? - 1861) Manžela roky podváděla, každou chvíli s jiným Čím se proslavila: Nejvýznamnější literární autorka své doby Že to v manželství se sucharským státním úředníkem Josefem Němcem vůbec neklapalo, o tom jste už možná něco slyšela. Božena Němcová byla bezesporu okouzlující inteligentní žena, která zajímala mnoho mužů. Mezi ctiteli si vybrala několik milenců. Zvláštní slabost měla pro rozevláté mladíky, často studující medicínu nebo začínající literáty. Podporovala je, přestože sama mnohdy neměla čím nakrmit své vlastní děti!

Za všechny její lásky jmenujme například mladého lékaře Viléma Dušana Lambla. Původně měl ošetřovat jen děti, brzy se však mezi ním a spisovatelkou rozvinul románek. Skončil tragédií, když zemřel Němcové syn Hynek a Lambl, který si jeho smrt vyčítal, se stáhl do ústraní.

Spisovatelka truchlila, ale po čase se zahleděla do dalšího medika, Hanuše Jurenky. Podle dobových svědectví se Jurenka choval přímo bezohledně a dost připomínal muže, který Němcové kdysi zlomil srdce, frajerského lékaře Ivana Helceleta.

To však jen namátkou. Ctitelů bylo víc a o mnohých z nich Josef Němec věděl. Co o ní nejspíš nevíte: Dala se dokonce na kouření. V té době pro dámu naprosto nepřípustné!

Marie Majerová (1882 – 1967) Divoženka pod rudým praporem Čím se proslavila: například románem Robinsonka a pak také díly poplatnými komunistickému režimu.

Majerová získala punc proletářské spisovatelky. Její milostné a sexuální eskapády se ovšem do oficiálního životopisu příliš nehodily,“ píše Marie Bittnerová a pokračuje: „Pokud Němcová nosí nechtěně a nespravedlivě nálepku nymfomanky, Majerová byla podle slov pamětníků nymfomankou skutečnou a v mládí přímo patologickou.“

Básníka Stanislava Kostku Neumanna využívala k příležitostnému sexu, kdykoliv ji napadlo, a rozhodně nebyl na seznamu jejích milenců sám. V rámci anarchistických dýchánků v jeho vile spávala s kdekým – včetně spisovatelů Antonína Boučka nebo Karla Tomana. Chlubívala se, že chodí domů se zasychajícím spermatem na kalhotkách.

Byla dvakrát vdaná, ale ani jedno manželství se nepovedlo a neměla ani pěkný vztah se svým synem. Co o ní nejspíš nevíte: O biologického otce přišla ve čtyřech letech, přijala příjmení druhého manžela své matky.

Spoustu podrobností z intimního života slavných žen se dočtete v této knize: Dozvíte se například: Proč se obětovala Karolína Světlá Jak to bylo s Lori Šomkovou, milenkou Karla Hynka Máchy Čím trápil despotický manžel křehkou spisovatelku Bohuslavu Rajskou apod. Idální tip na vánoční dárek třeba pro babičku nebo pro tchyni. Vydalo nakladatelství DARANUS.