Slováček se Gelemové vysmál: Ať si raději srovná štětce, nebo skončí v lékárně

Felix Slováček a Lucie Gelemová si poslední dny nemohou přijít na jméno. Saxofonista o své ex prohlásil, že je štět*a a malířka mu na oplátku vyhrožuje právníkem. Otevřená mediální válka tak pořádně nabírá na obrátkách.

Lucie Gelemová a Felix Slováček sice několik měsíců po rozchodu udržovali přátelské vztahy, tomu je ale definitivní konec. Poté, co se hudebník dozvěděl o novém milenci své expřítelkyně, vyhodil ji z bytu a dokonce o ní prohlásil, že je štět*a. Ostrá mediální přestřelka mezi bývalými milenci se navíc neustále stupňuje.

"Znovu opakuji, že osobně je mi velmi líto a upřímně mě mrzí, jak se vše vyvinulo. Felixe jsem měla hluboce ráda, milovala a vážila si jej, což už teď nemohu. Přesto Felixovi neustále nabízím přátelství," napsala Gelemová v SMS zprávě pro CNN Prima News.

"Pokud o vás ale někdo – bývalý přítel, veřejně říká vulgární slova, že jste š**tka, ku**a, pokud vám několikrát denně píše SMS, kde chvíli vyhrožuje, že vám uškodí, a chvíli prosí o odpuštění, tak to určité meze překračuje," dodala umělkyně, která se nyní rozhodla bránit pomocí právníka.

Mám strach, tvrdí Gelemová

Kvůli údajnému "nevypočitatelnému chování a výhrůžkám Slováčka" má prý Lucie Gelemová strach a rozhodla se proto vyhledat známého advokáta.

"Požádala jsem o pomoc pana Michala Pokorného, který má Felixovo chování zdokumentované a považuje ho za protiprávní. Velmi si přeji, aby se situace uklidnila a my časem opět našli společnou řeč," hodlá malířka bránit svou čest.

Felix Slováček ale jakékoliv agresivní chování vůči Gelemové odmítá.

Poslední věci koupili moji kamarádi, skončí zase v lékarně

Z kroků Lucie Gelemové byl Felix Slováček velice překvapený. "Strašně se tomu divím, protože si nemyslím, že bych byl člověk, který by to tahal tak daleko, že by to vypadalo jako výhrůžka. Maximálně mohu konstatovat, kdo s kým žije a jestli si myslím, že to je dobře, nebo ne," vysvětlil v hudebník v pořadu ShowTime.

Narážky malířky ohledně stalkingu Slováček také rázně popřel. "Ani nevím, kde bydlí. Nevím o ní vůbec nic, že bych stál před galerií? Stejně žádnou nemá, nic neprodává. Poslední věci, které se prodaly, koupili moji kamarádi, a to je vše," nebral si s Gelemovou servítky a dodal, že naposledy se s ní viděl u notáře. "Měli jsme nějaké finanční problémy, potkali jsme se proto u notáře, tam jsme si to podepsali a od té doby jsem ji neviděl."

"Přál bych jí, aby měla raději jiné nápady a ne takové blbosti, jako že potřebuje právníka. Ať si dá dohromady štětec, barvy a plátno a začne něco pořádného dělat. Protože jinak skončí tam, kde začala – v lékárně. Tímto jí vzkazuji, že je to naposled, co povídám o takových věcech," uzavřel znechucený saxofonista.

Obrazy Lucie Gelemové si prý kupovali hlavně kamarádi Slováčka