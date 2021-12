Slováček řekl, s kým bude Gelemová na Vánoce, sám dá přednost mužské společnosti

Zdroj: Profimedia

Felix Slováček dal na chvíli k ledu svoje spory s Lucií Gelemovou a Dádou Patrasovou a snaží se soustředit na blížící se Štědrý den. Zda ho ale bude trávit u své právoplatné manželky nebo dá přednost jiné variantě, ještě neví ani on sám. Naznačil, že se dost možná obejde úplně bez žen.

Felix Slováček před nedávnem přiznal, že pod vánoční stromek nemá zhola nic. "Zatím nemám ve skříni nic na Štědrý den poschovávané. A přiznám se, docela mě to děsí. Nejsem milovníkem narvaných obchodů a front, ale budu se muset do toho pustit. Zatím to vypadá, že nákupy udělám last moment, zřejmě to tedy nechám skoro až na poslední den před Vánoci, kdy nákupní šílenství opadne. Modlím se, aby vše dopadlo tak, jak to o svátcích dopadnout má, tedy ke vší spokojenosti," řekl Slováček pro kafe.cz.

V několika posledních letech si hudebník užíval svátky s Lucií Gelemovou na její chalupě v jižních Čechách. Teď je, jak známo, situace poněkud jiná. Bývalá přítelkyně Slováčka má už nového partnera.

Srdce Gelemové už patří jinému

"To je pravda, ovšem přiznám se, že tohle jsem také ještě neřešil. Je fakt, že ty předchozí Vánoce jsem trávil s Lucií, což letos asi nebude, když už spolu nejsme. Ona si svátky bude užívat s rodiči, já budu nejspíš u syna Felixe a tedy i s mými dvěma klučičími vnoučaty Felixem Antonínem a Rafaelem," zauvažoval nad nedalekou budoucností známý muzikant.

Zda bude vánoční čas trávit se svojí právoplatnou manželkou Dádou, netuší. "Tak ani tohle opravdu nevím a o mých konkrétních a přesných záměrech, co bude, až bude, budeme-li spolu nebo ne, momentálně opravdu nemá cenu spekulovat. Ještě je stále trocha času něco vymýšlet a plánovat, takže to nechávám zatím v klidu, ono se to postupem času nějak vyvrbí. Hlavně, aby ty sváteční dny byly o něčem, tedy milé, plné zážitků, prostě takové, na které se bude i po čase příjemně vzpomínat. O to o nich jde především," dodal Felix Slováček.