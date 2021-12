Slováček měl Gelemové vyhrožovat smrtí: Nechal jsem se unést, hájí se hudebník

Zdroj: Profimedia

Felixe Slováčka před několika dny ovládl pořádný vztek. Přestože se se svou bývalou partnerkou Lucií Gelemovou před více než půl rokem rozešel, zvedlo ho ze židle, když se po jejím boku začal objevovat nový muž. Na její adresu pak nešetřil nejrůznějšími urážkami a nebál se použít ani ostřejší slova. Gelemové ovšem došla trpělivost a rozhodla se bránit.

Hudebník Felix Slováček tvořil s Lucií Gelemovou pár několik let. V průběhu letošního roku však oba přišli se zprávou, že se rozešli, avšak zůstávají nadále přátelé. Kdekdo by si pak pomyslel, že když se v životě Gelemové objeví nový muž, bude jí Slováček přát štěstí. Jenže se stal naprostý opak. Slováček totiž mohl jen stěží překousnout, že se jeho bývalá partnerka zamilovala jinde. V nejrůznějších rozhovorech Gelemovou hanil a dokonce se nebál ji označit k**vou nebo š**tkou. Výtvarnice měla nejrůznějších urážek plné zuby a rozhodla se jednat.

Výhružky smrtí

Aby toho nebylo málo, Slováček nenechával Gelemové vzkazy jen v médiích, ale předával je přímo i jí. „Po sedmi letech jsem to byla já, kdo v květnu oficiálně zveřejnil ukončení toxického vztahu na základě společné dohody. Veškerá má zveřejněná slova Felix potvrdil a já jsem se snažila mezi námi udržet přátelství. Nemá žádné právo mi vulgárně nadávat a silně opilý a zfetovaný prášky mi vyhrožovat a mediálně mne lživě očerňovat,” napsala Gelemová na sociální síti.

„Nic zlého jsem mu neudělala. Naopak. V poslední době jsem ho například dvakrát odvezla do nemocnice a možná mu tím zachránila život. Já mám naopak o ten svůj život poslední dny strach, neboť mi i v tomto směru vyhrožoval,” dodala ještě vyděšená a zároveň naštvaná Gelemová, která zároveň řekla, že pokud bude Slováček v urážkách nadále pokračovat, bude kontaktovat policii.

Nic z toho jsem tak nemyslel

Na vyjádření Gelemové Slováček poměrně rychle zareagoval a začal si sypat popel na hlavu. Svých slov lituje a hájí se tím, že za ně mohlo náhlé rozčílení. „Bohužel, je to tak. Je mi moc líto, že jsem se nechal unést vztekem a žárlivostí. Nic z toho jsem tak nemyslel,” řekl hudebník deníku Blesk a dodal, že by jí nikdy neublížil. Zároveň se jí za všechny výroky veřejně omluvil. „Žádné výpady už nebudou. Vím, že jsem to přepísknul, a stydím se za to,” řekl na závěr.