Napjaté vztahy v milostném trojúhelníku: Slováček je škrt, Patrasová alkoholička

Felix Slováček udržoval i po rozchodu se svou bývalou partnerkou Lucií Gelemovou přátelské vztahy, nyní ale hudebník překvapivě otočil. S výtvarnicí už prý nechce mít nic společného. Do celé záležitosti se navíc opět vložila Dagmar Patrasová a rozjela se nanovo mediální válka mezi ní a manželovou milenkou.

Felix Slováček v květnu oznámil po sedmi letech rozchod s o čtyřicet let mladší milenkou Lucií Gelemovou. I poté ale hudebník se svou bývalou udržoval přátelské vztahy a pravidelně se s ní stýkal.

Před pár dny ale Slováček přiznal, že kamarádství s Gelemovou je nejspíš u konce. "Abych vám řekl pravdu, s Lucií jsem se definitivně rozešel," sdělil webu Extra.

Důvody ovšem nechtěl Slováček blíže specifikovat. "To teď nechci rozebírat. Ale brzy se k tomu vyjádřím," dodal saxofonista. Rozbité vztahy ihned okomentovala jeho stále právoplatná manželka, Dagmar Patrasová, která nenechala na Gelemové nit suchou.

Té zlatokopce pořád platí byt

"Jsem ráda, že už to skončilo, i když jedna věc mi vadí, a to, že té zlatokopce manžel pořád platí byt. Vím, že spolu už dávno nespí a je to jen z lítosti, ale stejně už by i tohle mohl ukončit," postěžovala si Dáda Patrasová Blesku.

Zpěvačka se navíc pochlubila, že se Slováčkem plánují společné svátky. "S Felixem jsem v denním kontaktu a věřím, že i Vánoce budou společné a klidné. Už toho všeho bylo dost," těší se Patrasová.

Slova o zlatokopkách ale zaslechla Lucie Gelemová, která Patrasové poslala ostrou odpověď. "Běžně na její vykecávání se do bulváru nereaguji vůbec, ale když už se ptáte, ráda odpovím. Před 7,5 lety jsme se s Felixem do sebe zamilovali. V té době Felixovo druhé manželství bylo přes všechna tvrzení již mnoho let nefunkční a z velké části si za to může asi sama Patrasová díky své neléčené závislosti na alkoholu. Rozhodně jsem Felixe neuháněla a v mém vztahu, přes značný věkový rozdíl, nebyl úmysl prospěchu. Můžete se zeptat kohokoliv, kdo mě dobře zná, určitě vám to potvrdí. Což potvrzuje i fakt, že jsem se nikdy bulváru v průběhu našeho vztahu nezaprodala a neposkytovala exkluzivní intimní zpovědi. Naopak, byla to právě Patrasová, která celé roky pere špinavé prádlo na veřejnosti a neustále skloňuje mé jméno," nebrala si podle Extra výtvarnice servítky.

Alkoholici mají dlouhé vedení

"O nějakém zlatokopectví nemůže být žádná řeč. Tím spíše, že o Felixovi je veřejně známo, že je mírně řečeno velice šetrný," naznačila Lucie Gelemová, že je Slováček lidově řečeno škrt.

"Každý, kdo zná Patrasovou, vám sdělí, že se jedná o psychicky labilní alkoholičku plnou zloby, přetvářky a nenávisti. Bezohlednou letitou alkoholičku, která se odmítá léčit, a to i po své opilecké autonehodě s 2,5 promile alkoholu v krvi, kdy jen zázrakem nikoho nezabila," pokračovala hudebníkova milenka ve špinění své sokyně.

Podle Gelemové je Patrasová silně závislá na alkoholu a proto zpěvačce vše dochází trochu později. "Rozchod jsem oznámila v květnu, kdy jsme se dohodli, že přestaneme být partnery a dál budeme žít jako přátelé. Alkoholici mají obvykle dlouhé vedení, takže jí to asi došlo teprve teď. Proto ta opožděná radost. Co se mne týká, Felixe mám stále ráda, obdivuji jej jako umělce a velice si ho vážím. Jsem ochotná mu kdykoliv pomoci a vnímám jej jako součást mé rodiny. Jsme v denním kontaktu a v poslední době jsem ho například dvakrát odvezla do nemocnice," uzavřela.

Necháme se tedy překvapit, zda bude Dagmar Patrasová na drsná slova Gelemové ještě reagovat nebo se raději bude věnovat přípravě vánoční pohody pro znovu získaného manžela.