Proč bych se měl léčit? Slováček odmítá nařčení Patrasové

Zdroj: Profimedia

Když se Felix Slováček po sedmi letech rozešel s mladší milenkou Lucií Gelemovou, Dádě Patrasové zřejmě svitla naděje, že by se k ní muzikant mohl nakonec vrátit. Jenže místo láskyplné idylky si teď odloučení manželé nemůžou přijít na jméno a vyřizují si účty přes média.

Dáda Patrasová nejdříve prohlásila, že manželství s Felixem zdaleka neskončilo a hudebník se k ní vrátil. "Rekonstruujeme nějaké místnosti, tak dohlíží na řemeslníky. Doteď chudák plel i zahradu, ale já už jsem sehnala dvě zahradnice, které nám to tu dají dohromady a snad se budou potom i starat," uvedla zpěvačka pro deník Blesk.

Felix je pořád doma

Herečka, která se objevila v seriálu Arabela nebo ve filmu Vrchní, prchni!, navíc dodala, že Slováček často pobývá v jejich honosné vile na Vinohradech. "Manžel je tu od rána do večera. Pokud tedy neustále neodchází na nějaké pracovní schůzky a obědy. Často odejde a zase přijde, až několikrát denně. Je to workoholik," popsala Dáda, jak vypadá soužití s manželem po několikaleté pauze.

Jenže tohle si Felix nechtěl nechat líbit a okamžitě se začal bránit. Podle jeho slov je Patrasová alkoholička, která by jednou mohla špatně skončit. Na tak drsné nařčení ale odpověděla "směčem" i Dáda. Na léčení prý půjde jedině se svým manželem. "Já bych se měl jít také léčit? Tak to nevím s čím, já jsem úplně zdravej," odvětil Felix pro Blesk a dodal, že ho žádná nemoc netrápí.

Dáda by se měla léčit

"Mám i takový papír z IKEMu, že jsem jako řípa," přišel s důkazem Slováček. Ten během rozhovoru na svojí choti nenechal niť suchou. "Demence. Alkohol. Dokud se nezačne léčit s pitím, nemá cenu s ní cokoliv řešit," uvedl Felix a přiznal, že má o Patrasovou strach. "Jestli to takhle půjde dál, bude to její konec a umře. Je to pak cesta Ivety Bartošové," řekl saxofonista pochmurně.

Tím se ale Felix dotkl manželky, která tvrdí, že alkohol pije pouze příležitostně. "Jsem z toho moc špatná, co je můj manžel schopen vypustit z úst. Nechápu, jak může takto veřejně a ponižujícně hovořit o matce svých dětí, které miluje," povzdechla si Dáda. "Já bych mohla vyprávět za těch čtyřicet let, ale nebudu…" dodala Patrasová s tím, že léčení by potřeboval i manžel.

Dáda zřejmě pořád doufá, že se dají s Felixem znovu dohromady.