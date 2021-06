Felix Slováček prozradil, jaký má vkus na ženy, rozvod s Patrasovou si rozmyslel

Felix Slováček se po letech rozešel s mladičkou milenkou Lucií Gelemovou a žije si život svobodného mládence, byť podle úřadů svobodný není. Naopak. Ještě stále je manželem Dády Patrasové a rozvádět se zřejmě nehodlá.

Vztah mají jako na houpačce. Někdy se mají rádi, jindy se nenávidí. Možná to svědčí o jejich dávné lásce, kterou považovali za osudovou.

„Nepálím mosty. Myslím si, že lidé, kteří se mají rádi a zůstanou přátelé, tak by jim to přátelství mohlo zůstat celý život,“ řekl Felix Slováček pro iDnes.cz.

Na otázku, zda si rozvod s manželkou rozmysleli, odpovídá jednoznačně. „Ano. A tam to je o něčem jiném, takže k tomu se nebudu vyjadřovat,“ dal najevo, že nic ze svého soukromí neprozradí. Svůj vkus na ženy ale přeci jen popsal. Ten se mu za roky nezměnil.

Gelemová touží po rodině

„Mám rád zaprvé hezké ženy, to je jasné. A když jsou ještě k tomu chytré, tak je to taky fajn. Vždycky si vzpomenu, jak to říkal jeden slavný herec, že žena má být kuchařkou v kuchyni, dámou ve společnosti a gejšou v posteli. A tragédie, když se to zpřehází! To říkal pan Miloš Kopecký,“ smál se Slováček, který se po sedmi letech rozloučil s milenkou Gelemovou.

Ta se se Slováčkem rozešla z jasného důvodu. „Toužím po rodině, životě v rodných jižních Čechách na venkově a s Felixem po sedmi letech společného života ve společné domácnosti zůstáváme přátelé. Bylo to mé rozhodnutí, které vyplynulo z Felixova přístupu,“ napsala Gelemová na sociálních sítích.

Dodala také, že jí vadí, jak Patrasová do vztahu zasahovala a svěřovala se médiím, co ji trápí. „Pomluv, intrik a mnoho zlého stran jeho současné manželky, která sebe a i mne dlouhé roky šířením lží v bulváru zviditelňuje, jsem si v tomto vztahu užila až dost,“ svěřila se Gelemová a vztah ukončila.