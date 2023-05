Slováček o svém zmizení i početných dámách na oslavě: Nikdo nejsme dokonalý

Zdroj: Profimedia

Byl to před pár dny doslova křest s velkým K. V restauraci JK House se slavilo vydání dvojcédéčka Příběhy lásky, které nahrál klarinetista, saxofonista, skladatel a dirigent Felix Slováček. A popřát mu k vydání těchto alb přišla celá řada známých osobností a tak trochu překvapivě také manželka Dáda a syn Felix.

Na stránkách novin se nedávno řešily vaše eskapády po narozeninovém koncertě v Lucerně. Jak známo, každý má svou pravdu a jaká je tedy ta vaše o tom, že jste nebyl doma k zastižení a zmizel neznámo kde?

„Tohle není můj problém a já žádné pičičárny o svém soukromí nikde neříkám. Já jsem rád, že oslavný koncert k mému osmdesátiletému jubileu proběhl ve skvělé atmosféře a že jsem ho v pohodě a dobrém rozmaru spolu s početnými diváky a příznivci zvládl. A že jsem byl po něm někde k nenalezení, to je věc pisálků, kteří hledají problémy a ne věci, které jsou dobré a úspěšné. Řeší se to, kdo přišel do Lucerny, která z dam tam dorazila, byla-li to ta či ona, nebo nějaká jiná a dostala-li pozvání, nebo přišla jen tak. Prostě jsou to věci, které mi vadí, a kdybych nebyl slušňák, tak řeknu, že mne nějaké báje a pověsti na tahle témata docela slušně řečeno štvou. Nikdo nejsme dokonalý a bez chyb, ovšem dělat z příjemných věcí průšvihy, to zajímá experty na problémy. Každého prostě živí něco jiného. Já nemám k oněm rádoby kauzám žádný komentář. Zvěsti o mě byly, jsou a vůbec nepochybuji o tom, že i budou. A to není má věc.“

Nechme zvěsti stranou, oslavil jste osmdesátku a dnes se slavnostně vydalo dvojcédéčko Příběhy lásky. V tomhle věku, který jste nedávno oslavil, většina lidí asi spíše oddychuje na divanu, než by vymýšlela nějaký program. Chystáte další a další a další koncerty a alba nebo už dáte přednost klídku?

„No, to samozřejmě nemám v úmyslu. Klid a mír nechám až po stoletém jubileu, zatím to neplánuji. Mám před sebou celou řadu vystoupení. Nejsem gaučový typ, takže se nemíním jen tak plácat doma a nic nedělat. A bude-li i další cédéčko? Proč ne, rozhodně se nemíním poflakovat a hrát a skládat budu dál. Mám radost z novinky, kterou jsme dnes pokřtili, protože lidé, kteří mají rádi příjemnou muziku, písničky a skladby o lásce tu budou pořád a já se budu snažit v tom, co celý život dělám rád a chutí pokračovat a dodávat jim pohodu a dobrou náladu,“ uzavřel své povídání Felix Slováček a jelikož se nachýlila doba křtu odebral se aktivně zúčastnit slavnostního aktu.