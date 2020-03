Ta holka snad nemá nervy: Anička Slováčková svým posledním krokem šokuje

Anička Slováčková chtěla být od začátku jakýmsi vzorem pro mladé dívky trpící stejnou nemocí a tak dělala vše proto, aby ukázala rakovinu v jiném světle. Zpěvačka tvrdila, že díky optimismu vše zvládne a to bez omezení pracovních povinností.

Po několika měsících léčby ale před pár dny přiznala, že jí dochází síly a proto si užívala pár dní mimo sociální sítě!

Vím, že s vámi teď moc nesdílím nějaké aktuální fotky apod, ale upřímně nemám vůbec náladu na to, vymýšlet nějaké nové příspěvky a už vůbec ne se teď fotit. Nějak cítím, že potřebuju svůj klid. Každý den teď sama sebe musím přijímat v o odstín novém světle, a už je to prostě náročný se furt hecovat" popsala Anička své pocity. Ačkoliv se necítí ve své kůži, z pracovního tempa odmítá ustoupit a to i přes hrozící nákazu smrtícím virem!