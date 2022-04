Rakovina ji naučila mít se ráda: Slováčková promluvila o nízkém sebevědomí

Zdroj: Profimedia

Anička Slováčková je česká zpěvačka a herečka. Diváci ji mohou znát především ze seriálu Ordinace v růžové zahradě, kde hraje sympatickou zdravotní sestřičku. Nemocniční prostředí je jí bohužel velmi blízké. Nedávno si prošla bojem s rakovinou. Při těžké situaci jí byli oporou především rodiče Dáda Patrasová a Felix Slováček.

Problémy se sebedůvěrou

Anna vstoupila do showbyznysu velmi brzy, ve svých třech letech namluvila první audio pohádku Krteček. Svět celebrit začala vnímat ale až kolem desátého roku, kdy ji slavní rodiče začali brát na různé společenské akce. Veřejnost se vyžívala v tom, co měla na sobě, jak se na akci tvářila i v tom jakou má postavu. Tehdy to byl start pochybností o sobě samotné. Začala se srovnávat s téměř každým, dokonce začala pochybovat o svých kamarádkách, nevěděla zda se s ní kamarádí kvůli ní nebo kvůli slavným rodičům. Pochybnosti s přibývajícím věkem rostly, svůj názor k sobě samotné i svému tělu změnila až rakovina, prozradila v rozhovoru pro Lifee.

Zákeřná nemoc

Rakovinu chtěla co nejdéle tajit hlavně kvůli nasmlouvaným projektům. Poté, co se jí začali ozývat novináři, že ji někdo vídá často v nemocnici, se rozhodla říct pravdu. Ve dvaceti čtyřech letech onemocněla rakovinou, přišla o vlasy, obočí i řasy, přiznává, že to byl nejtěžší okamžik celé nemoci, i když teď zpětně to bere jako velmi povrchní. Největší inspirací pro to, aby dál pracovala i přes nemoc, jí byla zpěvačka Anna K, která si zákeřnou nemocí také prošla. Dlouho přemýšlela nad tím, proč zrovna ona trpí touto nemocí, když nekouří, nepije a má aktivní životní styl. Nakonec přišla na to, že ji k nemoci mohly napomoci právě sebedestrukční myšlenky o sobě samé. Moc si k srdci brala všechny události, prožívala nadmíru stresu a trpěla malým sebevědomím. Teď už jí nevadí, že není kost a kůže, chce ukázat všem hlavně na sociálních sítích, jaká je realita. Ráda vystupuje sama za sebe, ale spolupráci se slavnými rodiči se nebrání. Často se svého otce, hudebníka Felixe Slováčka, ptá na názor k její hudební tvorbě. Nechá si od něj poradit a někdy se společně sejdou i na stejném pódiu.