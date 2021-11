Komedie Slunce, seno se dočká nového zpracování: K vidění bude už příští rok

Zdroj: Profimedia

Nesmrtelnou trilogii komedií Slunce, seno… zná snad každý. Přestože od uvedení jejího posledního dílu uplynulo více než třicet let, série filmů je stále nesmírně populární. I možná proto se dočká zbrusu nového zpracování. Tentokrát ale divadelního!

Komedie Slunce, seno, jahody vstoupila do tehdy ještě československých kin před takřka čtyřiceti lety a ihned sí získala značnou popularitu. Není proto divu, že na její úspěch později navázaly ještě další dvě pokračování. Série letních komedií baví Česko dodnes, neboť se několikrát do roka pravidelně objevuje na obrazovkách v reprízách, a pokaždé k televizi přiláká obrovské množství diváků. Fanoušci trilogie by nyní měli zbystřit! Za pár měsíců totiž jejich oblíbení hrdinové znovu ožijí. Překvapivě však na divadelních prknech. Tvůrci momentálně hledají herce do hlavních rolí.

Slunce, seno trochu jinak

Legendární komedie Slunce, seno, jahody se dočká muzikálového zpracování. Autory jejího scénického námětu jsou Petr Markov a Ondřej Gregor Brzobohatý, režie se pak chopí Antonín Procházka. Přípravy jsou v plném proudu a Hudební divadlo Karlín v současné době hledá herce do hlavních rolí. Informoval o tom web musical.cz. A podle vypsaného konkurzu se bude děj muzikálu v mnohém držet původní verze.

Nechybí Blažena, Miluna nebo Cecilka

Fanoušci legendární série se znovu setkají s protagonisty původního snímku a podle krátké charakteristiky postav je zřejmé, že se muzikál od prvního filmu moc lišit nebude. „Blažena Škopková je mladá blonďatá dívka z Hoštic. Má mladšího bráchu Jirku. Blažena pracuje v kravíně a chodí se svým sousedem a instalatérem Vencou, hlavním playboyem Hoštic. Jakmile se v Hošticích objeví Šimon, je Blažena vedením JZD využita k tomu, aby ze Šimona jakýmikoliv dostupnými prostředky vytáhla, co se dá. Blaženu však zajímá jen její vztah s Vencou,” stojí například i postavy Blaženy, pro kterou tvůrci hledají herečku ve věku osmnácti až pětadvaceti lety.

Mezi další postavy, které se v muzikálu objeví, patří například také Eviku, Kelišová, Cecilka, farář Otík, Vence, Škopková či Živočichář Béďa. Avšak o takové babičce či rodičích Vency není v konkurzu ani zmínka. Do příběhu tak dle všeho zakomponování nebudou.

Premiéra muzikálu Slunce, seno, jahody je plánována na červen příštího roku.