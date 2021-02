Hoštické drbny z trilogie Slunce, seno: Konopníková umřela na chřipku

Troškovu proslulou trilogii Slunce, seno milují milióny diváků naší republiky. Velkým podílem se na úspěchu přičinily především skvělé herecké výkony drben v podání Kelišové, Konopníkové a Cecilky z fary. Jak hvězdy z filmy těžily a jak jejich život skončil?

Kdo by neznal jihočeskou vísku jménem Hoštice, která se proslavila tím, že se v ní natáčela komediální trilogie Slunce, seno. V měsících natáčení to tam vypadalo skoro jako na Karlovarském filmovém festivalu, tolik hereckých legend na jednom místě jen tak někdo neviděl.

Kromě Heleny Růžičkové a jejího syna Jiřího, Jiřiny Jiráskové, Oldřicha Kaisera nebo Jiřího Lábuse se na place objevovaly tři postavy, které filmu dodaly vtip a humor. Šlo o největší vesnické drbny - Kelišovou, Konopníkovou a Cecilku.

Co dnes tyto hoštické legendy dělají a jak v dobách po natáčení využily svou popularitu? Nejedna z nich byla vynalézavá a role jí přinesla fanoušky a nějakou tu korunu navíc.

Stará Konopníková byla hoštickou rodačkou

Stará Konopníková byla matkou Vency Konopníka a zahrála si ji rodačka z Hoštic Marie Pilátová. Tu Troška oslovil přímo ve vesnici, kde měl chalupu a léta se s ní znal. Jako neherečka předvedla dokonalý výkon a diváci ji milují dodnes. Její hádky se sousedkou Škopkovou v podání Heleny Růžičkové se staly doslova legendární.

Ta však prohlásila, že se s ní mezi natáčením Růžičková nechtěla bavit. Prý se povyšovala a neherce mezi sebe a své kolegy nezvala. Zato mužské herecké osazenstvo prý bylo samý vtip a bylo mu jedno, jestli se jedná o hvězdu nebo vesničanku.

Pilátová si zahrála ve všech třech dílech a její výdělek byl pouhých deset tisíc korun. I ve stáří byla velmi čiperná, proto všechny zaskočil její náhlý odchod spojený s chřipkou v roce 2015.

Pravá ruka faráře Otíka

Další vesnickou drbnou, která stojí za zmínku, je určitě Cecilka z fary. Pravá ruka faráře Otíka byla sice z Prahy, ale herečkou nikdy být nechtěla. V roce 1965 ji však objevil režisér Passer a obsadil ji do filmu Intimní osvětlení. Vlastimila Vlková zemřela roku 1997 mimo umělecký svět.

Poslední z trojice legendární hoštické FBI byla Kelišová, která měla ve filmu jedinou úlohu a to drbat všechny a všechno. Marie Švecová byla také neherečkou a zahrála si jen v trilogii Slunce, seno. Na slávě ale zbohatla jinak. Po natáčení provázela po legendární vesnici turisty a vydělala si na tom docela slušné peníze.

Žádná z vyhlášených drben už sice nežije, ale vzpomínky na ně zůstávají v diváckých srdcích dál. Kdo by se nesmál babkám v zástěrách, které odhalí vše, co se na vesnici šustne a ještě to dokážou pořádně zamotat.