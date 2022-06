Brzobohatý, Písařovicová i Troška: Premiéra Slunce, seno byla plná hvězd

Zdroj: Profimedia

Dlouho očekávaný muzikál, který vznikal na podkladě filmové předlohy Zdeňka Trošky a Petra Markova Slunce, seno, jahody má za sebou úspěšnou premiéru. Nabušené Hudební divadlo Karlín nešetřilo při děkovačce potleskem a protagonisté představení si ovace viditelně užívali.

„Asi nejvíce ze všech si na jevišti „mákla“ Iva Pazderková, která si zahrála roli Marie Škopkové. V reálu téměř éterická bytost se změnila v lehce zakulacenou selku a bylo jí doslova plné jeviště.

„Je to muzikál, který je opravdu nabušený. Je to docela fyzicky náročné představení, takže ano, byla to honička nejen pro mne, ale pro nás všechny, ovšem strašně vydařená. Divák v hledišti, ani my na jevišti, si za dvě hodiny představení nemáme šanci moc oddychnout, protože se pořád něco děje. A moje Škopková? Parádní role. Abych alespoň trochu proporcionálně vypadala jako Helenka Růžičková, která si ji skvěle střihla ve filmu, museli mě lehce vycpat a zvětšit poprsí. Měla jsem na sobě tedy o nějaké to deko víc, ovšem žádný problém. Musím přiznat, že jsem byla zvědavá, jak lidé tenhle netradiční muzikál přijmou, a jsem šťastná, že se viditelně bavili a dávali nám to potleskem najevo i v průběhu představení. Já osobně jsem si Škopkovou hodně užívala,“ svěřila se pro kafe.cz Pazderková.

Šimona Pláničku, tedy hlavní mužskou roli, si střihl Roman Tomeš, kterému přišla do hlediště fandit manželka Míša, a oba byli po skončení muzikálu viditelně v dobrém rozmaru a rozdávali úsměvy na všechny strany.

„Jsem trošku unavenej, ale moc šťastnej. Premiéra bývá vždycky tak trošku nervóznější a plná očekávání, ale zmákli jsme to a cítím se skvěle. Mám radost, že premiéra je zdárně za námi, podle ohlasů jsme obstáli, takže není co řešit a jedeme dál. Tenhle muzikál je opravdu trošku netradiční, prostě jde o první muzikál z české vesnice, takže očekávání bylo velké. Když jsem dostal nabídku zahrát si Šimona Pláničku, tak jsem chvíli dumal. Jsem vždycky takový obezřetnější, než kývnu na roli. Říkám si, jaké to asi bude, co já osobně mohu v určité postavě nabídnout divákovi, takže ano, malinko jsem váhal. Pak mi ale autor libreta, hudby a textů Ondra Brzobohatý poslal nahrávky a scénář a bylo rozhodnuto. Moc se mi to líbilo a už jsem dál nic neřešil. V současnosti, která není nejrůžovější, je fajn, že tu je něco, nějaké dílo, které pohladí po duši a vykouzlí na tvářích tolik potřebné úsměvy,“ svěřil se malinko uondaný Roman Tomeš.

Premiéru si samozřejmě nemohl nechat ujít ani Zdeněk Troška, který byl při závěrečné děkovačce odměněn „hoštickými družstevníky“ košíkem plným zemědělských produktů.

„Bez ohledu na to, že mám na pár dní co jíst (smích), musím rád a s chutí konstatovat, že se tohle dílo vydařilo. Byl jsem i na generálce a opravdu si muzikál užíval. Nechci nikoho vyzdvihovat, protože na jevišti makali všichni, takže ano, byla to jedním slovem paráda a druhým pro všechny určitě i honička. Klobouk dolů, dnešek byl opravdu vydařeným dnem,“ řekl Zdeněk Troška a vyrazil na popremiérový mejdan poklábosit s přáteli a kamarády a samozřejmě i protagonisty tohohle parádního představení.