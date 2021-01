Známe děj Slunečné! Burešová odtajnila, jak to bude mezi Týnou a Jankem

To Julie (Lucie Polišenská) žije šťastným rodinným životem, užívá si malého syna Vašíka a lásku veterináře Martina (Martin Sitta). Ovšem jen do chvíle, než se nechá zatáhnout do natáčení filmu.

Ze své cesty po Amazonii se na statek opět vrací Jakub (Jan Dolanský). Jeho expedice nebyla úspěšná, a tak je zpátky v rodné vesnici.

Týna ho samozřejmě bere na statek, aby se dozvěděla temné tajemství, které všechno změní. Ale to, proč je zpátky, už tak trochu tuší Běta (Iva Hüttnerová).