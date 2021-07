Eva Burešová v slzách kvůli Týně: Přinese Slunečná happyend vztahu s Jankem?

V seriálu Slunečná tvoří Eva Burešová a Marek Lambora pár, který se ne a ne dočkat svého šťastného konce. Poté, co kolem sebe chodili s předstíraným nezájmem, vyhýbali se přímému pohledu a při setkání spolu prohodili pár nicneříkajících slov, konečně nechali své lásce otevřené dveře. A když už Týna a Janek plánovali společnou budoucnost, přišla tvrdá rána. A to nejen pro ně, ale hlavně pro diváky.

Poslední předprázdninový díl seriálu Slunečná nechal diváky v šoku. Mnozí doufali ve vytoužený happyend tolik komplikovaného vztahu Janka a Týny, nakonec ale zůstali se spadnutými bradami. Janek v podání Marka Lambory se totiž na poslední chvíli oženil s novou postavou – záhadnou Evou. Svatba to sice byla jen na oko, neboť je Eva osobní strážkyní Janka, kterému jde momentálně o život. Mladý podnikatel musí ovšem vše nechat v co největší tajnosti, a tak se o nečekané rozhodnutí nemohl podělit ani s Týnou, které při pohledu na jejího milého a jeho novou „lásku” zůstaly jen oči pro pláč.

Diváci se nemohou dočkat pokračování

V současné době není jasné, jak se bude děj seriálu odvíjet po prázdninách. Eva Burešová ale věří, že má každá pohádka svůj šťastný konec. Bude tomu tak ale i v případě Slunečné? „Takové drama. Taky ten díl mohl být až po prázdninách. Teď budeme nedočkavě čekat, jak to celé dopadne,” uvedla jen s fanynek na sociální síti. „Chudák Týny, je mi jí líto,” zastávala se další uživatelka Týny, která byla z celé situace značně vykolejená. Objevily se i reakce, které rozhodnutí scenáristů úplně nepodporovaly. „Směšné. Tohle se moc nepovedlo,” připojil se jeden z fanoušků.

A rozchod Janka a Týny nenechal chladnou ani herečku Evu Burešovou. „Nejhorší byla scéna, kdy Janek přijde za Týnou do pokoje. Ta má za zády těhotenský test a chce mu říct, že čekají miminko… On se s ní rozejde, to bylo náročné. Natáčelo se to celé na jednu klapku. Bylo to jedno jetí. Slzy, které mi stékají po tváři, jsou pravé a ani Marek z toho neměl dobrý pocit. Bylo nám tak nějak úzko,” svěřila se po natáčení Burešová.

Natahovaná slátanina?

Přestože se mnozí fanoušci seriálu nemohou dočkat toho, jak se bude příběh lásky Týny a Janka odvíjet, najdou se i tací, kteří přísahají, že si Slunečnou po aktuálním zvratu už nikdy nepustí. „V nejlepším se má přestat. Byl to skvělý seriál, ale teď už je to telenovela. Dřív jsem si kupovala i díly dopředu, jak jsem byla zvědavá a fakt mě to bavilo, ale teď už se nedívám vůbec,” napsala jedna z rozčílených divaček na sociální síti.

„Už se nedíváme, dřív jsme se těšili, ale teď už je to kravina. Zničili tak slibný seriál, který byl na začátku skvělý, protože byl jiný než všechny ostatní vysílané slátaniny. Teď se k tomu může přidat i tenhle,” stěžuje si další.

Slunečná dlouhodobě patří k nejsledovanějším seriálům v Česku. Nakolik diváky zmíněné „natahování děje” ovlivní jeho příznivce do budoucna, se ukáže po prázdninách.

