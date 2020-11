Na statek Slunečná přijede Jan Dolanský a zamíchá dějem, potopí svého bratra?

Jeho role není jen epizodní

Zdroj: FTV Prima

„Přesně vím, co se s postavou bude dít, ale nemůžu to prozradit, rozhodně chvilku tam tenhle kluk pobude. Kdybych všechno řekl teď, tak by ze mne byli diváci a fanoušci Slunečné asi nešťastní.“ Jediné, co může říct, je to, jaký je jeho vztah k dceři Sylvy Popelkové – Barunce. „To, jestli je Jakub její otec, to ani já nevím, ale vypadá to, že ta společná minulost se Sylvou je uzavřená.“

Po dlouhé době se tak Jan Dolanský na place opět potkal se svými kamarády. „Těšil jsem se na Lucku Polišenskou a režiséra Libora Kodada. To jsou lidi, který mám rád a trávím s nimi čas i mimo natáčení, s Liborem jsem byl na jachtě a bylo to super. Herci ze Slunečné jsou perfektní a za to jsem rád.“