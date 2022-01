Velká zrada v seriálu Slunečná: Oblíbení hrdinové budou čelit nepříjemným výzvám

Zdroj: FTV Prima

V úterý 4. ledna se na televizní obrazovky po vánoční pauze vrátil veleúspěšný seriál Slunečná, aby v několika posledních epizodách dovyprávěl příběhy všech oblíbených hrdinů. Kromě toho, že diváci uvidí, s jakými radostmi a strastmi se budou muset vypořádat novopečení rodiče Janek a Týna, je čeká také velké drama a rovnou dvě svatby!

Fanoušci populárního seriálu Slunečná si mohou konečně oddechnout. Po vánoční pauze se totiž jejich oblíbený pořad konečně vrátil na televizní obrazovky se zbrusu novými díly, se kterými tvůrci posléze seriál definitivně ukončí. Diváci se tak po pár týdnech budou muset se Slunečnou defitivně rozloučit. Ještě předtím si ale užijí nejrůznějších dramat, komediálních situací i zamilovaných momentů. Seriál Slunečná se bude vysílat každé úterý, čtvrtky budou patřit novince ZOO, která startuje už 13. ledna. „Na základě četných diváckých ohlasů jsme se rozhodli nasadit nové díly z poslední sezóny oblíbeného seriálu Slunečná již po Novém roce,“ potvrzuje mluvčí seriálu Josef Ducký.

Rodičovské povinnosti a svatba

Na statku už se zabydlují Janek s Týnou a svými trojčátky – Janičkou, Haničkou a Aničkou. A že nebude snadné tak velkou rodinku napasovat do malého pokojíčku, to Janek pochopí hned a bude řešit strasti i slasti novopečeného tatínka. „Miminka jsou neskutečně krásná a hodná. Skoro jsem zapomněla, jak malá po porodu jsou. Bylo zvláštní zase držet tak malé miminko v ruce. A přiznám se rovnou, že jsem je od sebe nerozeznala, jen podle rodičů,” prozrazuje, jaké bylo natáčení s miminky seriálová maminka Eva Burešová. Pro tu její seriálový milý chystá překvapení v podobě svatby. Jenže uskutečnit ji není žádná legrace.

Zrada přijde brzy

Klid nebude mít ani Erika v podání Kristýny Kociánové. Ta si na prsou hřeje hada – a pěkně mazaného. Simona (Monika Timková) má na Eriku spadeno a půjde klidně přes mrtvoly. „Ze začátku to vypadá, že je Simona ta pravá, kterou Erika hledala, ale je to všechno úplně jinak. Moc mě to baví hrát, a hlavně je co hrát. Simona má své tajemství, pracuje v azylovém domě, ale všechno je jen proto, že má v hlavě své plány,” naznačuje Monika Timková. Nikdo tak v jejím okolí není v bezpečí.

Své záměry má i Diana Stránská (Markéta Hrubešová). Ze svých spárů nechce pustit Johna Linharta (Maroš Kramár), i když Eva Holubová coby Hana dělá vše pro to, aby ji od svého šéfa odehnala. Nic nepomůže a pomalu se schyluje k lásce jako trám. Hlavně ze strany Johna, který už v hlavě spřádá další plány a překvapení.

Nová postava

V hospodě bude doplňovat partu místních štamgastů Jiří Ployhar, který zaskočil za nemocného Leoše Nohu. Scenáristé ho povolali jako bratrance Libora Dolejše, který bude prudit a otravovat život Zuzaně (Eva Decastelo): „Rád vysedává po hospodách, a když byl Radek odeslán do léčebny, tak se své ženě ještě stihl pomstít a poslal jí do života právě Libora. Je stejný jako on. Moc toho nenapracuje a Zuzanu pěkně štve,” prozrazuje Jiří Ployhar, který do party krásně zapadl.