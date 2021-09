Slunečná přijde o jednu z hlavních postav: Příběh je dopovídán, říká hvězda

Zdroj: TV Prima

Fanoušky seriálu Slunečná čeká velká změna. Zanedlouho totiž romantický příběh Týny a Janka dospěje do svého definitivního konce. Se seriálovým hitem se na sociální síti nyní rozloučila herečka Eva Holubová, která ve Slunečné ztvárňovala postavu Hany Scharzmüllerové. A jak řekla, role jí rozhodně chybět nebude.

Když televize Prima v loňském roce spustila vysílání seriálu Slunečná, nikdo dost možná ani netušil, jak velký hit se z romantického příběhu o Týně a Jankovi stane. Slunečná si diváky okamžitě získala a každý týden dominovala ve sledovanosti. Fanoušci si však neoblíbili jen ústřední dvojici v podání Evy Burešové a Marka Lambory, ale i všechny další postavy, jejichž příběhy seriál vypráví. A do oka jim padla hlavně rázná asistentka Hana Schwarzmüllerová, která Jankovi ráda věštila z karet. Tu ve Slunečné ztvárnila Eva Holubová. Vzhledem k tomu, že se seriál pomalu blíží do svého konce, herečka dala své roli na sociální síti sbohem.

Po roli se jí stýskat nebude

Herečka Eva Holubová je velmi aktivní na svém Instagramu, tak rovněž zveřejnila zprávu o svém konci ve Slunečné. „Tak, a tohle je definitivní konec za Slunečnou. Takhle si mě ostříhali do dalšího projektu. Přestávám být definitivně Hana Scharzmüllerová. Někdy vám o tom, jak se točí takový seriál, napíšu, co to dělá s hercem, jak ho to obohacuje nebo lágruje,” uvedla herečka u fotografie, na které má ostříhané vlasy.

„Samozřejmě se mi bude stýskat. Ne po této roli, ale po celý tý rodině,” dodala Holubová. „Jste kus mého života. Děkuju! A jedeme dál! To už tak prostě v životě chodí. Jak jsem zvyklá vidět většinou sklenici poloplnou, nikoliv poloprázdnou, i teď si říkám, dobře, že jsi to zažila, to hezký si uschovej, to těžký zapomeň,” prohlásila ještě představitelka Hany Schwarzmüllerové.

Seriál končí

Přesný důvod svého brzkého odchodu ze seriálu Eva Holubová neuvedla, dle její reakce na některé komentáře je však možné, že měla již dotočené všechny obrazy, neboť celý seriál podle Blesku skončí v listipadu. „Evi, seriál končí proč?” ptala se herečky jedna z fanynek v komentářích. „A proč ne? Prostě příběh je dopovídán. Vůbec nechápu, že to někoho překvapuje,” odpověděla divačce Holubová.

Eva Holubová se rozloučila se Slunečnou: