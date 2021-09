Slunečná se blíží svému konci: Eva Burešová řekla, jak dopadnou Janek a Týna

Zdroj: Profimedia

Seriálový hit TV Prima Slunečná jde pomalu do finále a diváky tak čeká jen několik málo dílů, než se dozví, jak romantický příběh Týny a Janka skončí. I když se momentálně možná zdá, že velká láska hlavních protagonistů nemůže dopadnout dobře, na fanoušky čeká velké překvapení. Eva Burešová odhalila, na co se mohou těšit.

S každou epizodou seriálu Slunečná diváci netrpělivě vyčkávají, jaké rozuzlení jejich oblíbeného příběhu přijde. Když už to vypadalo, že mají Týna s Jankem vyhráno, přišla tvrdá rána. Fanoušci z náhlého zvratu zůstali v šoku, zlobili se na tvůrce seriálu a dožadovali se šťastného konce. Eva Burešová, která ve Slunečné ztvárňuje postavu Týny, je ale nyní uklidnila. „Je to pohádka. Všichni čekají na šťastný konec a do života taky trochu pozitivity potřebují. Bude tam ale i drama,” nechala se Burešová slyšet pro deník.cz.

Naštvaní diváci

Fanoušci seriálu dost možná naději na šťastný konec ztratili ve chvíli, kdy se Janek musel kvůli své bezpečnosti na oko oženit se svou bodyguardkou. Mnozí z diváků se naštvali a na sociálních sítích dokonce hlásali, že seriál přestávají sledovat. „Úplně se zbláznili, ale bylo to moc hezké. Bohužel na stránce, která zveřejňuje díly dopředu, napsali, že se Janek s Týnou rozejdou a že to bude zase špatné,” vysvětlovala Eva Burešová, která rozčílení diváků chápala.

„Jenže ono to tak úplně není. Všechno dobře dopadne. Je to pohádka, telenovela. Bude tam i drama, budou vlát vlasy i náušnice,” dodala ještě sedmadvacetiletá kráska a mnohé diváky tak jistě uklidnila.

Konec seriálu je nevyhnutelný

Již v dobách, kdy seriál Slunečná v televizi startoval, tvůrci uváděli, že bude mít začátek a konec. Nechtěli z něj dělat další z nekonečných českých seriálů. A proto se nelze divit, že pořad končí. „Jedna látka se nemůže ždímat pořád dokola. Lidi to takhle baví, ale co by se tam mělo dít dál? Všichni čekají jen na to, až budou Janek s Týnou spolu, až se vezmou a budou mít hromadu dětí,” stojí Burešová za rozhodnutím scenáristů.

„Lidi konečně dostanou šťastný konec, na který museli čekat. A to právě potřebují, trochu pozitivity do života,” řekla ještě.

