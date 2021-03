Seriál Slunečná skončí: Svatba Týny a Janka bude letos v listopadu!

Nedávno zveřejnila ředitelka obsahu televize Prima Lenka Hornová informaci o konci seriálu Slunečná. To vzbudilo u fanoušků obrovské emoce a všichni spekulovali o tom, jak dlouho ještě oblíbený seriál poběží. Nyní už je to jasné, 164. dílem Slunečná končí!

"Ať se vám to líbí, nebo ne, Slunečná skončí. Nechceme jít cestou nikdy nekončících seriálů. Může to mít sto šedesát dílů, ale musí to mít začátek, prostředek a konec. Takže pracujeme na tom, co nahradí Slunečnou," řekla nedávno ředitelka obsahu TV Prima Lenka Hornová časopisu Vlasta.

Slova své kolegyně ale později vyvrátil Josef Ducký z PR oddělení Primy. "Nebudeme se k tomu vůbec vyjadřovat, seriál nadále běží," snažil se Ducký o konci seriálu mlžit.

Deníku Aha se ale podařilo vypátrat přesný počet dílů Slunečné. S diváky se Týna a Jankem rozloučí již letos na podzim!

Slunečná skončí na podzim velkolepou svatbou

Ačkoliv fanoušci doufali, že bude mít Slunečná neomezený počet dílů, opak je pravdou. Informace, kterou již dříve potvrdila obsahová ředitelka FTV Prima Lenka Hornová, hovoří jasně.

Seriál byl měl skončit letos v listopadu a to 164. epizodou. "Stále ještě není k poslednímu dílu napsán scénář, ale podle plánu by měl končit velkou svatbou, kdy Janek a Týna vstoupí do manželství a jejich dějová linka se uzavře," svěřil výše zmíněnému webu dobře informovaný zdroj z TV Prima.

Diváci se nemusí bát, že přijdou o svou oblíbenou herečku Evu Burešovou, ta totiž bude hlavní tváří nového projektu, který nahradí Slunečnou.

Eva Burešová přejde ze Slunečné do Zoologické?

Otázka, co nahradí hlavní vysílací časy v úterý a čtvrtek místo Slunečné, je už tak zodpovězena. "Určitě to nebude už natočený seriál Hvězdy nad hlavou. Ten má totiž pouze 16 dílů, a tak by to bylo jen na dva měsíce, a podle všeho se další pokračování točit nebude," tvrdí zdroj z TV.

Místo Slunečné nasadí Prima nový seriál, jehož pracovní název je Zoologická a nebudou v něm chybět známé tváře.

"Zatím má roli jistou jen Eva Burešové, které hledají nového partnera, a určitě to nebude Marek Lambora. S ním se nepočítá. Koho by však tvůrci viděli rádi, je Lucie Polišenská, ta má roli téměř jistou," uzvařel informátor s tím, že o hlavní roli se stále jedná. Tak se necháme překvapit, kdo z herců se přesune ze Slunečné do "Zoo" a zda i nový projekt bude sklízet úspěchy, jako jeho předchůdce.