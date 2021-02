Seriál Slunečná: Končí nebo ne? Jak je to doopravdy?

Seriál Slunečná je od prvního dílu diváckým hitem a lidé příběhy rodiny Popelkových doslova hltají díl od dílu. I přes to ale seriál končí! Ředitelka obsahu televize Prima Lenka Hornová tuto informaci potvrdila. Následně ale na její slova reagovala mluvčí stanice se zcela jiným vyjádřením! Jak to tedy je?

Seriálu Slunečná se hned první epizodou podařilo sesadit divácky zaběhnutou Ordinaci v růžové zahradě, která si prvenství ve sledovanosti držela dlouhých patnáct let.

Lenka Hornová v rozhovoru pro časopis Vlasta přiznala, že se pokoušeli porazit Ordinaci několik let. "Zkoušeli jsme to s Ohnivým kuřetem, Krejzovými, ale nedařilo se. Až přišla Slunečná, která se na Primě čtyři roky válela nachystaná," odhalila ředitelka obsahu TV Prima.

Hornová také popsala, jaký byl pocit vyhrát nad nejoblíbenějším seriálem všech dob. "To je tak nepopsatelný pocit! Víte, že se vám podařilo něco neuvěřitelného, že jste po patnácti letech sesadili z trůnu královnu. Je to jako u sportu, když zvítězíte na olympiádě, když překonáte sama sebe a uběhnete maraton," říká nadšeně. I když se Slunečná těší nevídané divácké pozornosti, nejedná se o nekonečný seriál a proto prý brzy skončí.

Slunečná není nekonečný seriál, diváci se budou muset smířit s omezeným počtem epizod

"Ať se vám to líbí, nebo ne, Slunečná skončí. Nechceme jít cestou nikdy nekončících seriálů. Může to mít sto šedesát dílů, ale musí to mít začátek, prostředek a konec. Takže pracujeme na tom, co nahradí Slunečnou," překvapila Lenka Hornová nemile fanoušky Slunečné.

Eva Burešová, Marek Lambora a další hvězdy populárního seriálu si tak budou muset najít novou práci, Slunečná je už totiž podle vyjádření ředitelky obsahu dlouho živit nebude.

Podle informací Aha! by to mohl nahradit Slunečnou připravovaný seriál Hvězdy nad hlavou s Bolkem Polívkou či Terezou Kostkovou, který je také z venkovského prostředí a už je dotočený.

TV Prima ale slova Lenky Hornové krátce poté opravila, ředitelka obsahu prý neuvedla přesnou informaci!

Mluvčí TV Prima slova ředitelky obsahu Lenky Hornové nepotvrdila

"Seriál Slunečná pokračuje dál. Více to nebudeme komentovat," uvedla mluvčí stanice Gabriela Semová a vyvrátila tím tvrzení Lenky Hornové, která ohlašovala blízký konec seriálu.

Podle Primy chtěla ředitelka obsahu pouze neznačit, že nejde o formát nastavované ságy bez pevné struktury příběhu.

Slunečná má obrovská čísla ve sledovanosti a proto tvůrci zatím rozhodně nemají v plánu natáčení utnout. Pokud patříte mezi rozmrzelé fanoušky, můžete být v klidu. Rodina Popelkových a jejich příběhy z obrazovky v příštích měsících rozhodně nezmizí.