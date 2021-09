Konec Slunečné bude drama: Ubrání se Týna s Jankem nebezpečnému Predragovi?

Zdroj: TV Prima

Tohle bude ještě hodně napínavé. Seriálový hit pomalu končí a už dneska nás čeká osudový díl. Není divu, že fanoušci Slunečné jsou jako na trní a snaží se odhadnout, jak se bude příběh vyvíjet dál.

Když se Janek z bezpečnostních důvodů oženil se svou bodyguardkou, diváci neskrývali svoje zklamání. Někteří se na pořad dokonce přestali dívat, tolik je nečekaný zvrat zklamal. Další fandové přímo psali tvůrcům seriálu a dožadovali se toho, že by vztah dvou hlavních protagonistů měl zkrátka dopadnout happyendem.

Všichni čekají na šťastný konec

"Je to pohádka. Všichni čekají na šťastný konec a do života taky trochu pozitivity potřebují. Bude tam ale i drama," snažila se v rozhovoru pro Deník nervózní fanoušky uklidnit Eva Burešová. Ta rozhořčení diváků chápala, protože tvůrci vždy předem oznámí stručný obsah děje. Ten ale může být někdy pro příznivce pořadu docela matoucí.

To, že seriál nebude na obrazovkách navěky, autoři avizovali už v době, kdy Slunečná teprve začínala. "Jedna látka se nemůže ždímat pořád dokola. Lidi to takhle baví, ale co by se tam mělo dít dál? Všichni čekají jen na to, až budou Janek s Týnou spolu, až se vezmou a budou mít hromadu dětí," zastala se scénáristů Burešová.

Podle ukázek, které televize zveřejnila na sociální síti, je zřejmé, že Janek o Týnu opravdu nechce přijít. Jenže to budou ještě nervy. Janek se střetne s nevyzpytatelným Predragem, který se nezastaví před ničím. Ve chvíli, kdy míří na Janka, se ale za jeho zády objeví Týna s brokovnicí v ruce.

Janek zemře, a tím seriál skončí

"Dopadne to dobře, na to, že se tam bude střílet. Ale drama až do konce," připsala jedna ze sledujících, která poslední díly už musela vidět v předstihu na placeném kanálu. "Všichni, kdo píšou, že Janek přežije, tak jsou na omylu. Zemře, a tím pádem Slunečná končí," doplnil jeden z fanoušků seriálu provokativně.

Podle reakcí dalších komentujících se ale muž seředně plete a zřejmě si z ostatních jenom dělá legaraci. "Tak to si nemyslím. Ty asi nekoukáš na ukázky viď? Protože, jak koukám, tak jsi úplně blbý," posmívala se mu jedna z žen.

"Prosím Tě klid, já už jsem 5 dílů napřed… Jen to byla narážka na to, jak tu lidi píšou spoilery pro některý lidi, kteří to neviděli," vysvětlil svoji poznámku zapálený fanda. Je proto vidět, že finále Slunečné budí obrovské vášně mezi příznivci, kteří se už nemůžou dočkat pokračování.

Dneska večer to bude hodně dramatické!