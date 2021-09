Slunečná nabídne už jen pár dílů: Nad koncem seriálu smutní i herci

Zdroj: Profimedia

Seriálový hit Slunečná se pomalu blíží do svého konce a společně s fanoušky se s romantickým příběhem o Týně a Jankovi loučí i herci ze seriálu. Ti na sociálních sítích připomínají hlavně pohodou atmosféru na place a také osobní přátelství, která díky natáčení vznikla.

I když je z toho drtivá většina fanoušků Slunečné smutná, seriál jde do finále. Přesně tak to jeho tvůrci ovšem zamýšleli a ještě před premiérou první epizody avizovali, že nejde o další z českých nekonečných seriálů. O tom se ostatně před nedávnem rozpovídala pro deník.cz i Eva Burešová. „Jedna látka se nemůže ždímat pořád dokola. Lidi to takhle baví, ale co by se tam mělo dít dál? Všichni čekají jen na to, až budou Janek s Týnou spolu, až se vezmou a budou mít hromadu dětí,” vyjádřila se představitelka Týny na adresu těch, kteří by si přáli, aby seriál pokračoval.

Herci se loučí se Slunečnou

Jak se zdá, seriál je již dotočen. Na sociální síti se totiž mnoho z jeho protagonistů se Slunečnou rozloučilo. „Tak, a tohle je definitivní konec za Slunečnou. Takhle si mě ostříhali do dalšího projektu. Přestávám být definitivně Hana Schwarzmüllerován” napsala ve svém příspěvku například herečka Eva Holubová. „Samozřejmě se mi bude stýskat. Ne po této roli, ale po celý tý rodině,” dodala ještě.

A připojila se k ní i Eva Decastelo. „Holky moje. Už teď se mi stýská. Krásné to bylo. Děkuji za vás,” uvedla herečka k fotografii, na které je zvěčněna se svými kolegyněmi ze Slunečné. „To mi povídej!” okomentovala příspěvek Tereza Brodská. Podle Blesku se dokonce představitelky seriálových drben začaly vídat i v soukromí.

Šťastný konec bude

Mnozí z diváků tak netrpělivě vyčkávají, jak jejich oblíbený příběh dopadne. Některé z nich přepadl hněv, když před prázdninami Janek Týně zlomil srdce a na oko se oženil se svou bodyguardkou kvůli vlastní bezpečnosti. Eva Burešová však prozradila, že se fanoušci vytouženého happy endu přece jen dočkají.

„Lidi konečně dostanou šťastný konec, na který museli čekat. A to právě potřebují, trochu pozitivity do života,” prohlásila.

