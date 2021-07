Nečekaný konec seriálu Slunečná: Rozchod Janka a Týny bolel i Evu Burešovou

Poslední předprázdninová epizoda seriálového hitu Slunečná nechala diváky v šoku a s mnoha otázkami. Velká lovestory Janka a Týny totiž nabrala nečekaný směr. Janek se totiž oženil. Za ženu si však vzal záhadnou Evu. Zlomené srdce Týny zabolelo i její představitelku Evu Burešovou, která se do role vžila možná víc, než měla.

Kdo z fanoušků seriálu Slunečná čekal, že poslední díl před prázdninami nabídne vytoužený happyend Týny a Janka, byl bezpochyby zklamán. Do děje totiž náhle vstoupila postava záhadné Evy, kterou ztvárňuje herečka Vanda Pilař Chaloupková. A ta si před zraky šokovaných diváků Janka vzala za muže. Eva se však v seriálu neobjevila proto, aby dalším postavám škodila. Je totiž bodyguardem, který má za úkol mladého podnikatele chránit. A jak jinak se dostat do jeho těsné blízkosti, než předstíráním velké lásky?

Rozchod bolel i představitelku Týny

V den, kdy se natáčela seriálová svatba, se musel zároveň natočit i oběd, který Janek a Eva měli před veselkou v hotelové restauraci. A přesně v tom okamžiku je spatřila Týna (Eva Burešová). „No, bolelo to. Bylo to smutné. Pro Týnu to bylo nepříjemné. Snažila jsem se do ní vžít a představit si to, jako by se to stalo mě. Když jsme natáčeli scénu, kdy Týna zjistí, že Janek ‚opravdu’ někoho má, tak praští do dveří. Udeřila jsem takovou silou, že jsem měla modřinu,“ přiznala Burešová po natáčení.

„Nejhorší byla scény, kdy Janek přijde za Týnou do pokoje. Ta má za zády těhotenský test a chce mu říct, že čekají miminko… On se s ní rozejde, to bylo náročné. Natáčelo se to celé na jednu klapku. Bylo to jedno jetí. Slzy, které mi stékají po tváři jsou pravé a ani Marek z toho neměl dobrý pocit. Bylo nám tak nějak úzko,“. Po natočení všech nepříjemných scén byli oba rádi, že to mají za sebou. „Objali jsme se a byli rádi, že je konec.“

Jak to vezmou diváci?

Diváci už od začátku ví, že Eva v podání Vandy Pilař Chaloupkové je tam od toho, aby hlavní hrdiny ochránila, ne aby jim škodila, a s tím počítá i Eva Burešová. „Myslím si, že diváci Vandu přijmou. Ví, že tam je od toho, aby je zachránila a věřím, že nikdo jí nadávat nebude a pokud ano, tak zase zakročím, jako to bylo v případě Denisy Nesvačilové,“ usmívá se na závěr Eva, která věří, že každá pohádka nakonec dopadne šťastně.

Týna skončila se zlomeným srdcem:

Zdroj: Youtube