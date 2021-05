Tajná svatba ve Slunečné! Emoce vyvolala i v samotných hercích

Nečekaný obřad byl pro diváky Slunečné naprostým překvapením. Nikdo totiž do poslední chvíle nečekal, že se váhavý profesor (Jan Šťastný) nakonec přece jen rozhoupe a svou milovanou Rózu (Lucie Benešová) si vezme za ženu. Vše se nakonec seběhlo stejně rychle jako samotné natáčení scény. Přesto dokázala filmová veselka v hercích vzbudit mnoho emocí.

Láska profesora v podání Jana Šťastného a Rózy, kterou ve Slunečné hraje Lucie Benešová, byla od začátku velmi váhavá. Oba byli totiž nesmělí a na to, že si dvojice konečně řekla, co k sobě cítí, si museli diváci několik epizod počkat. A když se tak stalo, diváci byli nadšení. O to větším překvapením pro ně ale byla nečekaná svatba, ke které se profesor znenadání odhodlal. Veselka proběhla tak rychle, že si ani Róza jen tak tak stihla sundat zástěru…

Nečekaný krok

Málokdo by očekával, že se zásadový profesor uchýlí k tak nečekanému kroku. Na druhou stranu je zkrátka svůj a čas od času jedná velmi impulzivně a spontánně. „Musím říct, že to neodporovalo tomu očekávání, jak se profesor chová. Bylo to na tajno a rozhodně to neprobíhalo okázale. Bylo to připravené překvapení pro Rózu,” vysvětloval herec podle Blesku Jan Šťastný plány své seriálové postavy. „Já si skoro ani nestihla sundat zástěru a už jsem se vdávala,” smála se Lucie Benešová s tím, že „její” Róza se tak ani nedočkala svatebních šatů.

„No, možná mě to trochu mrzí, ale zase pořád lepší než trávit den v té róbě, takže to scénáristé vymysleli nakonec dobře,” vyjádřila se k absenci bílých šatů. „Natáčení bylo rychlé, byli jsme tam jen ve dvou s Honzou, rodiče a bylo. Moc jsme si té filmové veselky neužili. Sundala jsem zástěru a šli jsme na to!” dodala ještě.

Vzpomněli si i na svou svatbu

Přestože šlo jen o seriálovou veselku, herci si během jejího natáčení pochopitelně vzpomněli i na své vlastní velké dny. „Je pravda, že ten den byl svým způsobem výjimečný a člověk si vzpomene na svou svatbu. Problesklo mi to hlavou. Já jsem podruhé ženatý a žiju ve velkém štěstí. Vzpomínka na to moje ‚Ano’ proběhla. Nějak se vám to s tím životem sváže,” prozradil Jan Šťastný, co se mu při natáčení scény svatby honilo hlavou.

A vzpomínky na vlastní svatbu se určitě objevily i u Lucie Benešové, které je již 17 let šťastně vdaná za herce Tomáše Matonohu. Jak ale přiznala, není si úplně jistá, kdy mají výročí svatby. „Ale já měla vždy problém s čísly, pletou se mi i data narození dětí. Spíš mám v paměti nedávnou svatbu svého syna Luciána. A v nejhorším případě se podívám na prstýnek, tam to datum je,” smála se krásná blondýnka.

Nahlédněte do zákulisí Slunečné:

Zdroj: Youtube