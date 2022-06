Emma Smetana a Jordan Haj žertují o dotacích: Je to skvělé PR

Zdroj: Profimedia

Emma Smetana a Jordan Haj často plní titulky médií kvůli kontroverznímu přístupu k životu i výchově svých dvou dětí. Partneři si ale z kauz kolem svých osob příliš hlavu nelámou, naopak to podle moderátorky je pro ně skvělé PR.

Kolem Jordana Haje a Emmy Smetany je často pozdvižení. Dvojice už zažila různé vlny kritiky zaměřené na jejich osoby a to zvlášť v době covidu, kdy oba čerpali státní dotace a fanoušci jim pak nemohli odpustit, že odjeli na několik měsíců do ciziny. Bývalá moderátorka DVTV nyní s odstupem přiznala, že peníze nepoužila na dovolenou v Thajsku, nýbrž již před rokem na Bali a informace se dostala na povrch s velikým zpožděním.

"V případě té dotace nás dojímalo roční zpoždění celé kauzy. Když nám na letošní dovolenou do Thajska psali "frustranti", že si to snad za ty dotace užíváme, tak my si za ně spíš užili Bali rok předtím," vysmála se Emma Smetana zlým jazykům v rozhovoru pro Story.

"Po stránce PR to v náš prospěch funguje. Takže autoři článků, kteří se snaží škodit, v konečném důsledku zviditelňují i naši práci, klipy, koncerty, náš brand a merchandise By Now. A také v korporátních kruzích tahle podivná bulvární pozornost pomáhá vzbuzovat pocit, že jsme asi hrozně známí. Mně týden po těchto kauzách přišly čtyři nabídky na instagramové spolupráce. Je to bizarní paradox související s dobou, ve které žijeme," pochlubila se Smetana, která považuje i negativní reklamu za přínos pro její i partnerovu hudební kariéru.

Holt málo dotací

Kromě luxusní dlouhé dovolené, píchli Smetana a Haj do vosího hnízda, když se přestěhovali i s dětmi do většího bytu. "To jsme přehnali a strašně se omlouváme," směje se dvojnásobná maminka, která si žádnou kritiku zásadně nebere k srdci.



"Na moji obranu bych chtěl říct, že jsem ty krabice odtahal sám. Neměli jsme žádnou stěhovací firmu, protože na to už nám nezbylo. Holt málo dotací," dodal se smíchem Jordan, který vždy s humorem doplňuje slova své partnerky. Kvůli práci využívají Haj a Smetana služeb chůvy, i na toto téma si oba rádi dělají legraci.

"Mě by strašně zajímalo, jak vypadají naše děti. Slyšel jsem, že ta starší už půjde pomalu do školy a ta mladší skoro chodí. Jsem dojatý, když o tom slýchávám," vtipkoval hudebník. "Ještě před sebou máme pár koncertů během druhé půlky června a pak asi onemocníme. Přes léto máme další koncerty, budeme točit klipy a vezmeme možná děti k moři," uzavřela Emma rozhovor svými plány na příští měsíce.

Dvojnásobní rodiče sklidili za covid dotace velikou kritiku