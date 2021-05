Výchova Emmy Smetany rozlítila Slovákovou, moderátorka drsně vrací úder

Záběry z videa, které zveřejnila moderátorka Emma Smetana, veřejnost pěkně nadzdvihly. Její partner Jordan Haj tam vláčí jejich novorozenou dceru Ariel a vypadá to, že s ní manipuluje velmi neopatrně. Nakonec si ji přehodí přes rameno jako pytel brambor. K videu se překvapivě vyjádřila i brněnská podnikatelka Nela Slováková, která děti nemá. Smetana si to ale nenechala líbit.

Jordan Haj na záběrech instagramového videa vláčí ani ne měsíční dceru Ariel tak neopatrně, až z toho mrazí. Malá postavička v dupačkách připomíná spíš panenku, než živé miminko. Na Emmu Smetanu a Jordana Haje, kteří spolu kromě Ariel vychovávají dceru Lennon, se okamžitě snesla vlna kritiky.

Té se oba ihned začali bránit. „K tomu videu - Jordan jako starší bratr dvou sester a tatínek dvou dcer pochopitelně ví, jak zacházet s miminkem a jak ho držet. Arielce samozřejmě podpíral zezadu hlavičku a samozřejmě s ní nechodil, ale nadnášel ji těsně nad zemí,“ obhájila partnera Emma Smetana.

Nele Slovákové to ale stejně nedalo a do páru se pustila. Přece si nenechá ujít příležitost se zviditelnit. Moc dobře věděla, kolik lidí o videu ví a kolik lidí se tím pádem dozví o její reakci.

Slováková to nevydržela a pustila se do nich

„Vy jste neměli mít děti, protože z nich díky Vašemu zacházení uděláte mrzáky. Měsíční miminko si přehazovat přes rameno jako hadr a dělat z něj chodícího králíka, gratuluji,“ napsala pohoršeně na svém Instagramu.

„A sorry, není to o výchově, vychovávejte si své děti, jak chcete, budou Vaším odrazem navždy, ale co je moc, to je příliš. Chudáčci děti, kteří se narodí podobným,“ dodala Nela, která je ráda, když je o ní po dlouhé době slyšet.

Moderátorka jí úder vrátila. „Kdo je slečna Slováková? Omlouvám se, ale nevím,“ vzkázala Emma prostřednictvím super.cz. Je to asi ta nejlepší reakce, kterou mohla zvolit. Pasivní agresivita se občas vyplatí.

Byl to blbej fór, tvrdí Haj

K celé věci se vyjádřil i tatínek malé Arielky. „Že to nevypadá ok, jsme si samozřejmě uvědomili, vlastně hned, začaly chodit zděšený reakce matek, to je vždycky špatný znamení, tak to šlo hned pryč,“ svěřil se Jordan Haj, proč video ihned stáhli.

„To poslední, co bychom chtěli, je děsit lidi ohrožováním vlastních dětí a vlastně ty první reakce, když tam to video bylo cca 3 minuty, byly absolutně legitimní a pochopitelný, vypadá to na tom videu děsivě a blbě. Fajn, beru, blbej fór, sorry, chápu, hotovo,“ dodal Haj, který je ve skutečnosti jistě zodpovědným tatínkem.

Zdroj: Youtube