Lucie Vondráčková a její smutné Vánoce, zpěvačka truchlí po Kanadě!

Lucie Vondráčková před lety převrátila svůj život naruby a začala od úplného začátku v Kanadě. Když se ale zpěvačka v Montréalu zabydlela, přišla velká rána v podobě rozchodu s Tomášem Plekancem.

Vracet se po letech do Čech bylo pro Lucii jako noční můra. Vše, co za sedm let vybudovala za hranicemi, měla opět opustit a vrátit se domů, což nechtěla.

Nakonec byl ale soud neúprosný a nařídil Vondráčkové i se syny odjezd z Kanady. Plekanec chtěl syny do péče a také toho dosáhl. Jenže, ani po několika měsících od návratu se zpěvačka stále nezabydlela!