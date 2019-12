Smutné Vánoce Terezy Brodské: Bude je trávit sama?

Tereza Brodská byla samozřejmě jako každá matka na svého jedináčka Samuela velice fixovaná. Ještě donedávna synek s herečkou sdílel společné bydlení, teď se ale rozhodl začít žít po svém.

Společně se svou dlouholetou přítelkyní si našel byt a od své maminky se odstěhoval. Brodská však je odchod nesnáší zrovna nejlépe.

"To víte, je to pro mě hrozně těžký, byla jsem na něj zvyklá. Už je to ale veliký chlap, takže je to přirozené," prozradila herečka své pocity "prázdného hnízda. Navíc, Samuel možná nedorazí ani na Vánoce!