Ondřej Sokol chystá svatbu: Kde a jak se odehraje jeho velký den?

Zdroj: Profimedia

Ondřej Sokol a jeho snoubenka Nikol se rozhodli, že svou svatbu pojmou v trochu netradičním duchu. Místo české klasiky totiž hodlají vstoupit do svazku manželského v Las Vegas. Pro Kafe.cz nyní oblíbený moderátor prozradil, zda je plán sňatku ve městě hříchu stále aktuální a jak daleko se s plánováním dostali.

Dvojice se zasnoubila již téměř před třemi lety, na pověstné “do roka a do dne” tak v jejich případě nedojde. Kvůli pandemii koronaviru se jim totiž svatbu za hranicemi až dosud bohužel uspořádat nepodařilo. Protože se situace zlepšila, je ale moderátorův vstup do chomoutu znovu na stole.

Redakce Kafe.cz Ondřeje Sokola oslovila s dotazem, jak to s plány momentálně vypadá. “Vy máte snad u nás doma odposlouchávací zařízení. Zrovna teď se o tom totiž bavíme. Ten plán je stále aktuální a momentálně to řešíme, detaily si ale ještě chceme chvíli nechat pro sebe a s oznámením proto čekáme,” prozradil s úsměvem.

Svatby v Las Vegas obvykle probíhají velmi rychle, z filmů všichni znají sňatky uzavřené ve falešných kostelích, a to nejlépe rovnou v autě. Jestli takto bude vypadat také ženitba Ondřeje Sokola, ale není jisté. “Zatím jsme se nerozhodli, jestli takhle úplně rychlý obřad vážně chceme,” vysvětlil.

Nejen veselka, ale také kultura

Do Las Vegas se ale v každém případě velmi těší a cestu tam by každému jen doporučil. “Je to neuvěřitelné místo a něco podobného asi nikde jinde, možná s výjimkou Atlantic City, nezažijete. Když nechcete, nemusíte celý den vůbec vyjít z casina, protože všechna jsou průchozí a můžete projít snad celé město,” popsal svůj dojem z amerického velkoměsta.

“My máme určitě v plánu i nějakou kulturu. Je toho tady opravdu hodně. Je to sice trochu jako na matějské pouti, ale má to svoje kouzlo,” dodal Ondřej Sokol, pro kterého se bude jednat o druhou svatbu. Jeho krásná partnerka Nikol oproti tomu vstoupí do svazku manželského poprvé.