ŠOKUJÍCÍ PROMĚNY SLAVNÝCH: Kdo kvůli roli ZHUBNUL NA KOST a z koho je SVALOVEC?

Zdroj: boredpanda

Práce jako účetní malé firmy nebo prodavačka rohlíků nemusí kvůli své práci drasticky přibírat, hubnout nebo nabírat svalovou hmotu. Jistě, pokud celý den smažíte kuřata, může se stát, že drasticky ztloustnete, aniž by to po vás šéf požadoval. Herectví je však jiný typ práce, odvíjející se od toho, jakou roli přijmete. Jedna role říká, že jste vyprahlý transsexuál, druhá zase, že máte být kulatý jako to sluníčko. Kteří herci se rozhodli k drastickým proměnám kvůli filmu?