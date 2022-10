Soňu Norisovou vyděsil nález na lékařském vyšetření, musela podstoupit biopsii

Zdroj: Profimedia

Oblíbená herečka Soňa Norisová se svěřila s tím, že o herecké profesi jako dítě neuvažovala. Půvabná Slovenka toužila pracovat u záchranné služby jako zdravotní sestřička.

Rok před padesátkou vypadá Soňa úžasně. Diváci TV Nova ji určitě zaznamenali v nových dílech seriálu Policie Modrava, ve kterém hraje policejní kapitánku Janu Vinickou.

Zdravotní potíže

Nedávno se Soňa potýkala s nepříjemnými zdravotními problémy, z jednoho vyšetření měla obzvlášť velký strach. „Během vyšetření mamografie jsem měla nález a musela jsem podstoupit biopsii,“ svěřila se Aha!. I když nakonec všechna vyšetření dopadla dobře, herečka někdy cítí únavu. „Navzdory mé osobní síle je toho někdy na mě moc. Jsem pak ochotná kývnout i za cenu únavy. Tehdy přicházejí ty momenty, kdy si říkám, k čemu je to, co dělám, vlastně dobré,“ dodala.

Manžel jako opora

Pro Soňu je největší oporou její rodina, manžel producent Adrian Rajtner a šestnáctiletý syn Michael. „Pokaždé, než vezmu nějaký projekt, proběhne mezi námi třemi debata o tom, jestli to zvládneme. Kdyby to nemělo klapnout, tak i přesto, že mě práce naplňuje, jsem schopná se nabídky vzdát. Můj muž je ze staré školy a určitě mě dostal právě tím svým džentlmenstvím, které má v sobě naprosto přirozeně. Má samozřejmě i špatné vlastnosti, ale to já taky. Vztah je o tom, aby se partneři naučili dělat kompromisy.“ Svého manžela si velmi váží, a to především i díky předchozím vztahům. Norisová má za sebou velmi divoký vztah s hercem Dušanem Cinkotou, který si procházel drogovou závislostí a nakonec skončil i za mřížemi.